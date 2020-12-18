2020年12/21~12/27十二星座塔羅運勢：天蠍易有意外發生；雙魚戀愛運勢啵棒

巨蟹座：魔法師逆－許多美好的事情只是表象，甜言蜜語也要多注意以免受騙上當。

貴人星座：處女座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●○○

整體：

巨蟹座的朋友們容易遇上許多美好的事情或是機會，但請先別得意的太早。許多陷阱都是以美麗的包裝取勝的，建議巨蟹座朋友們先多多觀察喔！

工作：

如果要投資作生意的巨蟹座朋友們可以三思而後行，確定一切都很妥當後再行動，以免被包著糖衣的謊言欺騙囉。工作上也要小心是否有雙面人在身邊，表面上跟你很好卻背後捅你一刀喔！

感情：

這星期巨蟹座的朋友們可要放亮眼睛喔！對方所給的甜糖或是承諾先不要急著照單全收，要先觀察看看是否有什麼異樣，以免日後傷身又傷心喔。

獅子座：聖杯六逆－可能會有些過去與現在不斷拉扯的畫面，想通後重心便會轉向未來。

貴人星座：天秤座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期獅子座的朋友們可能會想到一些過去的回憶，而與現在相比較，可能會有一些情緒上的拉扯與掙扎，不過如果可以想通好好把握現有的生活，反而是更好的喔。

財運：

這星期財運不是很理想，也因為這樣心情不是非常美麗，建議不要太計較那些小問題，換個角度想想，把心情放輕鬆一點不要計較太多也是對自己好喔。

感情：

容易懷念起過去的一些小事情，但過去已經過去，請好好把握現有的才是最重要的喔！過了這個轉折未來會更好的，不要再想過去的事情囉！

處女座：世界逆－理想中的計畫遭到停滯甚至打斷，心情也大受影響，運氣不是那麼好。

貴人星座：雙魚座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期處女座的朋友們容易遇到已經計畫已久的事情，因為周遭環境而遭受停滯的問題。或是說計畫還是如期展開，後果卻沒有想像中來得完美。

工作：

工作上也許會有些計畫因為一些緣故遭到延宕，這對要求完美的處女座朋友們而言，事情怎麼可以沒按照自己的劇本走呢？心情也因此大受影響，但建議處女座的朋友們得失心不要太重，做好自己應該做的就好。

感情：

表面上也許平和順利，但其實彼此心中也許藏了些不愉快。建議能夠好好溝通，以免到時爆發出來一發不可收拾！