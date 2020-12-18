2020年12/21~12/27十二星座塔羅運勢：天蠍易有意外發生；雙魚戀愛運勢啵棒

天秤座：金幣A逆－財運不佳的一週，工作運也不是很順利，不要因為貪心而冒任何風險。

貴人星座：水瓶座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天秤座的朋友們財運不佳，才剛領完錢就都不知道花到哪去了。建議能夠好好的把自己的花費都紀錄下來，也不要興致一來就到處慷慨請客喔。

工作：

這週天秤座的朋友們容易覺得錢不夠用，無論是貪心或是財務狀況真的出了問題。建議能夠少出門就少出門吧！這週也千萬別投資或是與人合夥，當心錢財一去不復返！

感情：

這星期心思較不在感情上，外務有點多，情緒上也較為煩躁或是對已擁有的感到失落。建議天秤座的朋友們能夠先調適一下自己的心情，以免影響到他人喔。

天蠍座：塔正－容易有難以招架的意外事件發生，要隨時保持警惕，冷靜應對。

貴人星座：金牛座

小人星座：天秤座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們容易遇上突如其來的意外發生，打擊也可能很大，要隨時提高緊覺讓自己保持在最佳狀態來應對。

工作：

有可能會有什麼突然的事件發生，終止原本已經計劃好的事情，或是破壞了原本已經建立的制度，要懂得隨機應變才能夠大事化小小事化無。

感情：

容易有爆發性的爭吵發生，有可能會產生巨大的裂痕，需要多加留意。問題有可能是長期累積而生的，建議爭吵爆發時能夠先找出問題點以溝通解決。

射手座：惡魔正－容易陷入違反道德的事情，要留意不要做出事後會後悔的事情。

貴人星座：獅子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●●●

整體：

射手座的朋友們比較不拘小節，對於道德這塊的標準也跟別人不大一樣，這星期理智比較容易被欲望所遮蔽，建議行事之前還是三思吧！

工作：

工作上容易投機取巧，建議射手座的朋友們如果想要動什麼手腳還是打消念頭吧！畢竟射手座的朋友們這星期還是適合穩紮穩打的，不要去做投機取巧的事情以免弄巧成拙喔。

感情：

射手座的朋友們這星期容易有意無意的捲入他人的感情事件，或是引起什麼桃色糾紛，這星期也容易陷入一些較為不道德的感情關係或是性關係，建議三思而後行。