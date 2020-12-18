2020年12/21~12/27十二星座塔羅運勢：天蠍易有意外發生；雙魚戀愛運勢啵棒

魔羯座：寶劍四逆－冷靜一陣子後可能會有新的想法，也能夠開始擬訂計畫去實現。

貴人星座：天蠍座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●○○○

整體：

前陣子魔羯座的朋友們可能會比較消極，或是腦袋比較停滯，但這星期可能會出現許多新的想法，或是慢慢有行動力去執行過往的計劃囉！

工作：

原本行動力缺缺的懶洋洋狀況有了改善，開始想要為自己做些什麼，漸漸在工作上有了起色囉！雖然進步的幅度不大，但也很明顯囉！

感情：

在感情上可能因為受過傷而對感情有點退縮，不過這星期魔羯座的朋友們可能心態會有所調整，對感情會有不同的看法與體會，可能會想重新試試看喔。

水瓶座：金幣九正－耕耘後豐收的果實總是甜美，但是如果只是自己獨享可能會有點孤單。

貴人星座：雙子座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

前陣子水瓶座的朋友們可能是比較累，這星期算是苦盡甘來，可以先緩和一下，享受自己之前耕耘的成果。但人際上可能稍嫌孤單了一點。

工作：

工作上可以稍微放鬆，要是平時有努力，這週就等著開花結果吧！要是有投資也可以嘗試看看喔！工作的處理皆游刃有餘，只是一個人完成許多事情可能有點寂寞喔。

感情：

雖然財運上沒有問題，但感情上卻稍嫌孤單，可能是因為之前太忙碌而忽略了對方喔，快點加快腳步補救一下吧！

雙魚座：聖杯A正－情感豐富的一週，懂得面對自己的感情，生活中也有許多不錯的機會。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●●○

整體：

雙魚座的朋友們這星期依然是較為感性且富情感的一週喔，因為觀察力比較強，也容易發現一些新的機會，人際關係也打理得不錯唷！

工作：

這星期雙魚座的朋友們可以不用那麼費腦筋，光是靠朋友或是同事間的合作就可以輕輕鬆鬆完成工作，跟同事之間的相處也很融洽。

感情：

在人際上非常和諧，單身的朋友們甚至也有可能遇上新戀情喔！要是已經有另一半了，這星期的相處會比以往還要和諧甜蜜！