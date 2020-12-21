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淘好運

唐綺陽星座運勢／雙魚面對爛桃花要小心拒絕；雙子注意伴侶溝通障礙

▲唐綺陽本週星座運勢。（圖／大慕影藝提供）
文 : NOWnews今日新聞

財運注意：獅子、射手
獅子：理財方面考慮多，有資金不足的煩惱
射手：積極建設花費大，錢多用於升級配備

健康注意：白羊、天蠍
白羊：要繼續養生別過勞，避免弱點發作
天蠍：維持良好生活習慣，別自我放棄

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Tags : 一週星座唐綺陽星座唐綺陽運勢本週星座本週運勢

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