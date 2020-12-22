小人敢來試試看！十二星座被「衝康」時會如何反擊呢？

▲你遇到被婊的時候會怎樣反擊呢？來看看十二星座遇到被小人搞時會有的反應。（圖／Shutterstock）

你遇到被婊的時候會怎樣反擊呢？以下是十二星座遇到被小人搞時會有的反應，可以看太陽跟火星星座！

牡羊座：直接開戰沒有要跟你囉唆

牡羊座的小腦袋裡，你搞我，我就搞回去啊，而且我沒有要跟你偷偷來，反正是你先得罪我的，為何我要隱忍你呢？所以這個星座永遠是先鋒，也沒有在怕搞回去有什麼面子難看的問題，不得不說，遇到婊牡羊座的人，最好要有心理準備對方可是會直接上門踢館。

金牛座：無視或直接撕破臉

金牛座會覺得如果你婊我，我的傷害不太多，我也不想花我的力氣去對抗，這太不划算，所以會像是甩開惱人的蚊子一樣，揮揮手就算了。不過你如果弄到他的生活都出了麻煩後，超怕麻煩的金牛座，就會一巴掌想要打死你，就像他決定打死這隻蚊子一樣！

雙子座：散播各種對對方不利的消息

雙子座遇到被婊，絕對是先到處蒐集資訊，聽聽看各方面的說法是什麼，然後再從中找出對方的破綻，接著就開始到處放真假消息，使得這個人的名聲可能就會因此而敗壞，雙子座可是打資訊戰的最佳人選呢。

巨蟹座：拉攏小團體對付你

巨蟹座會開始決定找出也被搞的那些人，決定來組成一組受害者團體，拉攏對方的敵人，大家互相訴苦或是想辦法對付回去，總之巨蟹座一定是會先找出同盟再決定該怎麼辦，他們不喜歡孤軍奮戰，有團體的保護總是覺得比較安全感。