小人敢來試試看！十二星座被「衝康」時會如何反擊呢？

▲你遇到被婊的時候會怎樣反擊呢？來看看十二星座遇到被小人搞時會有的反應。（圖／Shutterstock）

射手座：直接閃人，要不然就是大家來對質

這完全要看射手座當時覺得這件事情是不是有影響到他！或是讓他感覺被挑戰到價值觀，如果覺得還好，他們就根本不會想理會，但如果他覺得你觸怒到我，我就會直接挑明，大家來對質來看看誰對誰錯阿！

摩羯座：努力爬到比對方高的位置

摩羯座被搞到，會先評估為何對方居然有能力搞到我，自己是不是有什麼能力不足的地方，然後希望自己能夠爬上去，拿到權力後，對方他想怎樣搞就怎樣搞，他們不會想戰那種沒有把握的戰，所以一定會先評估，有了權力還怕不能報復嗎？

水瓶座：直接跟對方切斷所有的關係與聯繫

水瓶座反擊的方式，就是決定跟這個人的所有人際圈全部切得一乾二淨！他們才不想要去搞什麼反擊，覺得這種人際很麻煩，所以乾脆就大家一輩子互相不往來最輕鬆，也不管當初是不是有些人的交集其實交情很好，反正我要斷就一整串斷光光！

雙魚座：我是受害者角色，讓大家都同情我

雙魚座深知大家都會同情受害者的，所以他會決定讓大家知道自己多慘，激起大家對他的同情心，一旦大家都同情雙魚座，就會顯得對方超級可惡，這招非常有效，也是雙魚座的必殺絕技，幾乎是戰無不勝的一招，看似可憐但最強大的反擊呢！

澤誼的人參青紅燈

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