2021年12星座「財利」年運大解析！巨蟹業績長紅；天蠍易找到冷門財富

扭轉命運並不難，找對槓桿和支點，就可以撼動整個地球。易經財經專家陶文出版《2021牛年開財運賺大錢》（時報出版）提到， 不過知道轉變命運的槓桿和支點在哪裡嗎？繼續看下去就對了！

【白羊座/財利運勢】高科技電子類股依舊是理想標的

天王星的能量持續，代表高科技電子類股依舊是理想標的，只不過由於土星的刑剋，以及水星的合相，高科技類股中具有新題材的轉型股，將會是2021年營造投資財富的好標的。對於一般白羊來說，商務行銷宜靈活運作，疫情之後的世界改變了，無線商業模式已然取代大部分的傳統模式。投資行星和偏財星的合相，透露出有利可圖的訊息，而國際財金動向與國際政治變化值得密切關注。

【金牛座/財利運勢】投資求財必須嚴守紀律

小財靠儉，大財靠險。對於2021年的金牛座而言恰恰相反，即便是險財也需要計畫與紀律。對了！就是紀律這檔事，不但適用於股市投資求財，同樣也適用於商場與事業的經營。人云亦云，是人都知道要迴避，偏偏就容易成為今年的防不勝防。這是個大利買房年，機會出現了就該牢牢掌握。

【雙子座/財利運勢】好好充實內在打造名利雙收之路

名利相倚的流年，雙子們與其苦心求財，不如先求名，有了名，利自然隨之而來。企業雙子宜關注在如何打響企業或產品招牌，投資求財則宜以大而穩的標的為佳。對於一般雙子而言，較為理想的穩固財運好策略，將會是考取證照如求功名一般，再不然就要學習一身好本事，有了名才會有利。