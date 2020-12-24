2021年12星座「財利」年運大解析！巨蟹業績長紅；天蠍易找到冷門財富

【巨蟹座/財利運勢】將會是個業績長紅、財運亨通的一年

偏財氣息十分旺盛而活絡的2021年，對於商務買賣與業務行銷的巨蟹座而言，將會是個業績長紅、財運亨通的一年。即便是一般薪資族也有機會因為專家的幫忙而獲利，換言之，偏財運雖然活絡，不過還是需要透過合作或專家的協助。股市投資求財，宜將焦點擺放在權值股上。

【獅子座/財利運勢】為自己策劃多種額外的收入來源

不要將所有雞蛋擺在同一個籃子裡。這是投資家的哲學，同時也告訴獅子們要學會時間分配的策略。偏財運勢頗旺的今年，對於投資、商務與業務獅子而言，是個難得的好流年。不過對於一般獅子而言，恐怕只有等待中獎了。專家說「不投資，會變窮！」最起碼投資自己，讓自己不只是擁有一個收入管道。

【雙女座/財利運勢】權值股、政治概念股和債券型標的值得關注

投資運勢理想的今年，值得努力執行，只不過標的的選擇十分重要。權值股、政治概念股和債券型標的，都值得雙女們關注。偏財運勢也十分理想，經商買賣有利可圖，不過合作是佳策良方，不過未必是實質的合作，而是一種智慧與技術的學習，安排專家顧問或參加專業學習都是好策略。