2021年12星座「財利」年運大解析！巨蟹業績長紅；天蠍易找到冷門財富

【山羊座/財利運勢】 5月14日之前要執行階段獲利策略，見好便收

木星的照拂，山羊們的財利運勢是活絡的，而山羊們的賺錢手腳也要靈活，只因為木星的行進速度十分快速。速戰速決是投資理財需要的智慧，再好的計畫，再好的標的，5月14日之前需要執行階段獲利策略，見好便收。另外要提醒的是，為人可以慷慨，對於錢財千萬慷慨不得。

【寶瓶座/財利運勢】上半年好運無上限，財富、事業都有機會如願以償

財利運勢的運作，需要劃分為上半年與下半年，6月20日是分野點。上半年商機無限，好運也沒有上限，只需要妥善規劃再依照計畫執行與調整，財富、事業都有機會如願以償。下半年後，財利能量出現阻礙，不適宜有太大的投資與變化。投資求財宜以國際財金趨勢為依歸，有意購買屋宅的寶瓶，可望覓得吉利好宅，不過這些都是上半年的事。

【雙魚座/財利運勢】偏財運不是等待機會，而是運用專業創造機會

先賺到專業財，才能夠賺到機會財，這是一位投資專家的心得。由於偏財星有了專業星的合相加持，雙魚們的偏財運不是等待機會，而是運用專業創造機會。股市投資求財方面，就需要事先推估市場趨勢，做好準備，財利翻倍。有意思的是，這個專業星同時也照拂雙魚們的正財宮，代表正偏財都將因為專業而提升。



文／陶文

本文出自《2021牛年開財運賺大錢》時報出版

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