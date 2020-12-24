【塔羅測驗】2021關鍵字：人生棋局對弈，下一步該怎麼走！

若說2020年是將會觸發內心深層中的問題，以環境顯化的方式來呈現，要我們不接受都不行，所以大家一定都會覺得很苦悶難熬，但就因為這樣的翻攪革新，人生可能會有重新洗牌的機會，打破了過往的規章法則，到底要如何在邁進2021這個新世代中站穩腳步呢？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！



【開局：意志試練終將開雲見日！】 你的大運指數：★★★，情感發展：❤❤❤❤，財運亨通：＄＄。

在重整世界秩序之時，全球的財富跟資源都有可能重新分配，這個時刻也許還沒感受到動盪起始，但已經是你起身奮進的關鍵點！先回頭檢視一下自己手邊有什麼本錢，無關乎擁有多少資產、更重要的是統合整理，未來每個領域將被限縮，各自為政的機會形成兩極化，多元的存在也會朝向跨界合作，請勇敢開拓新局，先走第一步的人將贏得良機！



【建地：運籌建策才能通達四方！】 你的大運指數：★★，情感發展：❤❤❤❤❤，財運亨通：＄＄＄。

對，你現在的心情一定還是無法振作起來，總是有股悶悶的氣在胸口揮之不去！但是這種感覺如人飲水，冷暖自知，誰都無法體會這種難受，只能請你好好建立起心靈堡壘，觀照自己的情緒多過於討好別人，還有別忘了其實身邊還是有很多貴人相助，適時的接受幫忙，能讓事情運作得更加順暢，未來不急著在外在的表現，而是要強健內心的信念！