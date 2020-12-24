【塔羅測驗】2021關鍵字：人生棋局對弈，下一步該怎麼走！

▲現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！（圖／塔羅事典提供）



【行棋：創意交流助你行針步線！】 你的大運指數：★★★★，情感發展：❤❤❤，財運亨通：＄＄＄＄＄。

少了社交並不表示就不用溝通，而是彼此互動的方式會有所變革！人與人的關係也許會變得疏離有隔閡，大家不再親密，可能會造成彼此不夠有默契，信賴缺乏。未來腦袋需要多轉幾個彎，當你覺得很多事遭遇困頓時，在多聽多問多理解之下，你的計劃其實還是可行的，成功不再只是你過往看到的樣貌，只要堅定你的初心和原則，就會順利達成。



【思動：意定而後動能帶來成就！】 你的大運指數：★★★★★，情感發展：❤❤，財運亨通：＄＄＄＄。

壓抑已久的能量，將在這一瞬間爆發出來，想做什麼就去做吧。嘗試一切的可能，不再讓自己感到後悔，無論成功失敗與否，都是人生的經歷，但請千萬不要掉入貪婪的誘惑裡，凡事不能急躁，放慢腳步多點感受，讓看事情的觀點有遠大視野、跳脫慣性，未來在運用力量上不是只想著要支配，而是如何借力使力，定下策略才能不費力的獲得成功！

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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