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淘好運

【塔羅測驗】2021關鍵字：人生棋局對弈，下一步該怎麼走！

▲現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！（圖／塔羅事典提供）
文 : 塔羅事典


【行棋：創意交流助你行針步線！】 你的大運指數：★★★★，情感發展：❤❤❤，財運亨通：＄＄＄＄＄。
少了社交並不表示就不用溝通，而是彼此互動的方式會有所變革！人與人的關係也許會變得疏離有隔閡，大家不再親密，可能會造成彼此不夠有默契，信賴缺乏。未來腦袋需要多轉幾個彎，當你覺得很多事遭遇困頓時，在多聽多問多理解之下，你的計劃其實還是可行的，成功不再只是你過往看到的樣貌，只要堅定你的初心和原則，就會順利達成。


【思動：意定而後動能帶來成就！】 你的大運指數：★★★★★，情感發展：❤❤，財運亨通：＄＄＄＄。
壓抑已久的能量，將在這一瞬間爆發出來，想做什麼就去做吧。嘗試一切的可能，不再讓自己感到後悔，無論成功失敗與否，都是人生的經歷，但請千萬不要掉入貪婪的誘惑裡，凡事不能急躁，放慢腳步多點感受，讓看事情的觀點有遠大視野、跳脫慣性，未來在運用力量上不是只想著要支配，而是如何借力使力，定下策略才能不費力的獲得成功！

 

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館
想了解更多塔羅牌：塔羅事典FB粉絲團
★孟小靖老師塔羅作品：《璀璨童話：寶石公主塔羅牌》、新手入門推薦書《塔羅事典

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Tags : 2021塔囉未來測驗關鍵字

塔羅事典
由鑽研塔羅15年收藏超過600副塔羅牌的孟小靖老師，所成立全台灣第一家塔羅牌博物館《塔羅事典looktarot.com》。提供最專業的塔羅牌及西洋神秘學活動規劃，以大型占卜嘉年華活動、媒體記者會及時尚派對等方式精彩呈現，聚集現場人潮駐足關注，營造生動熱鬧的活動氣氛。並為品牌及產品量身訂作客製化的塔羅心理測驗，創造與顧客日常生活關聯，吸引消費者目光。孟小靖老師的作品有台灣布袋戲的《霹靂塔羅牌》及第一本結合萬用手冊與塔羅的《夢幻樂園塔羅日誌》，未來『塔羅事典』將懷抱著推廣塔羅的夢想，希望吸引更多人一起玩塔羅‧看塔羅‧聊塔羅！決定傾全力培植台灣新銳插畫家，將推出一系列塔羅作品，幫助這些藝術創作人才一起站上『塔羅』這個國際舞台，共同打造亞洲塔羅新風潮！ ●塔羅事典-{孟小靖的塔羅博物館 欣賞塔羅牌藝術第一站|http://www.looktarot.com}