2020年12/28~2021/1/3十二星座塔羅運勢：天蠍疲於奔命；獅子衰神纏身

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：寶劍七正－生活中容易有突發狀況發生，考驗各位的臨場反應與聰明才智。

貴人星座：水瓶座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

牡羊座的朋友們這星期較容易遇上棘手的問題，建議各位一遇到問題要運用一些小聰明或是要反應快一點去解決問題，必要時用一點小手段也是可以的。

工作：

這星期牡羊座的朋友們要多用用自己的腦袋，遇到問題或是強大的對手千萬不要正面交鋒，以智謀取勝才是最佳之計！

感情：

工作可以以小聰明取勝，但感情上若是要比智謀可能會有點累喔！建議牡羊座的朋友們面對另一半能夠收起小聰明，對另一半坦然一點，誠實一點喔！

金牛座：聖杯九逆－太過自以為是，不顧慮到他人的想法，容易造成他人的反感。

貴人星座：魔羯座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

金牛座普遍對自己有自信，雖然平常比較低調，但是有時候會忽然很想要表現自己。這星期容易因為不小心說大話膨脹自己，或是太自私不顧慮到他人，容易影響到人際關係。

工作：

建議金牛座的朋友們在工作上能夠凡事低調為原則，收斂一些。樹大招風，光芒畢露反而容易招來小人或是不好的事情。

感情：

這星期金牛座的朋友們，容易沉溺在自己的世界裡面而忽略了對方的感受，也很容易有些自私的行為讓對方不好受，建議金牛座的朋友們能夠多多關心對方，不要總是以自己為中心喔！

雙子座：教皇正－與他人間溝通無阻，說話很有說服力，也可以當大家溝通的橋梁。

貴人星座：射手座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●●○○

整體：

雙子座的朋友們平時比較以自己為中心，也比較高調，容易活在自己的世界，這星期卻會比較主動去考慮到他人的想法，溝通能力也不錯！

工作：

工作上只要是與人溝通的工作都很得心應手，又加上觀察力敏銳，都會很順利，但要注意不要過於油條，反而讓人覺得有點虛假。

感情：

這星期雙子座的朋友們與另一半可以說是很有話聊，但也會少了點激情成份。不過這也不是什麼壞事，可以趁這時候多多了解彼此喔！