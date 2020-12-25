2020年12/28~2021/1/3十二星座塔羅運勢：天蠍疲於奔命；獅子衰神纏身

巨蟹座：戀人正－心情愉悅正面，情感生活也非常歡愉，人際關係也處理得非常妥當。

貴人星座：金牛座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●●○

整體：

巨蟹座的朋友們這星期無論做什麼都是非常順遂的，人際關係也經營得很好，感情上更是順利和諧，就算有什麼困難也都能夠迎刃而解，不需要擔心太多。

工作：

這星期很適合與他人溝通與協調，或是處理一些跟合作有關係的工作都能夠得心應手。對事情會有正面的看法與選擇，算是挺順利的。

感情：

這星期巨蟹座的朋友們感情運非常好，有戀人的人會跟另一半相處得很融洽，單身的人也有機會邂逅到理想情人喔！

獅子座：寶劍十正－運勢忽然下降，流言蜚語所造成的傷害不小，諸事不順感到身心疲憊。

貴人星座：牡羊座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期獅子座的朋友們的好運忽然降到谷底，一時無法調適，也容易因為流言蜚語所造成的傷害而感到身心疲憊，容易因為這樣而影響到作息。

工作：

這週獅子座的朋友們在工作上較為不順遂，可能會招小人而莫名其妙就被開槍，建議要多留意一下身邊的同事喔！

感情：

這星期獅子座的朋友們在感情上也較為疲倦，甚至會有想要分開一陣子的想法。建議不要過於衝動，先冷靜思考一下再說吧！

處女座：寶劍二逆－做出了重大抉擇的一週，無論選擇什麼都必須付出很大的代價。

貴人星座：天蠍座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期處女座的朋友們，可能會因為做了某個重大決定而感到懊悔或是痛苦，但無論是選擇哪個都因為必須放棄另一個而感到痛苦不堪。希望處女座的朋友們能夠好好調適一下心情喔。

工作：也許有換工作的這個舉動出現了，或是有部門的調動，要重新適應一切，有點措手不及的感覺，需要好好調適一下自己的心情，冷靜應對。

感情：

容易面臨艱難又具決定性的的選擇讓你無處可躲，就算痛苦也必須去面對。與對方溝通容易出現問題，容易發生口角或冷戰。