2020年12/28~2021/1/3十二星座塔羅運勢：天蠍疲於奔命；獅子衰神纏身

天秤座：聖杯十正－心平氣和的一週，帶著滿足的心情，不需牽掛那些不重要的人。

貴人星座：獅子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●●○

整體：

天秤座的朋友們這週較容易感到滿足，心情上也較為輕鬆愉快。與朋友間的相處和諧，整體而言就是心平氣和又順利的一週囉。

工作：

平平靜靜的心情可以使工作順遂，沒有什麼亂子一切都很順利！就算遇到麻煩也可以動用人際關係化險為夷唷。

感情：

雖然沒有什麼激情，但平平淡淡細水長流的感覺也不錯唷。就算是沒有對象的人也有可能遇到相處起來很舒服輕鬆的人喔！

天蠍座：權杖七正－疲於應付許多事情的一週，容易顯得手忙腳亂，當心不要失去原則。

貴人星座：雙魚座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們周遭的事情可能有點多，而且都是一次來的，平常做事情就比較沒有順序安排的各位，這星期可能會有手忙腳亂的狀況。

工作：

工作上容易遇到一個人要當三個人用的困境。建議天蠍座的朋友們能夠撐住，不要因為這樣就亂了分寸，先仔細理出先後順序會對情況有所幫助。

感情：

感情上也容易因為事情太多了，對情人容易疏於照顧與關懷。建議天蠍座的朋友們可以多跟情人溝通，說不定對方也可以與你站在同一陣線解決其他問題喔！

射手座：寶劍八逆－也許被迫面對現實是痛苦的，但其實看得越清楚才有成長蛻變的機會。

貴人星座：天秤座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期射手座的朋友們有機會認清現實面的一些殘酷真相，而且是沒有辦法再逃避的。雖然痛苦但能夠看清楚畢竟也是件好事情。

工作：

許多事情並不是表面上看得那樣如此順利，這週射手座的朋友們也無法自欺欺人了，問題就攤在眼前，要如何去解決必須先去面對問題才能夠找出應對方針喔！

感情：

這星期射手座的朋友們可能會對過去錯誤的感情忽然間看清，雖然認清現實真的很痛，但總比繼續被蒙在鼓裡還要好。結束一段錯誤，才會有新的開始喔！