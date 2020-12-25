2020年12/28~2021/1/3十二星座塔羅運勢：天蠍疲於奔命；獅子衰神纏身

魔羯座：金幣女王正－財務狀況穩定，情感方面雖然少了激情卻也很穩定，要好好把握。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●○○

整體：

魔羯座的朋友們這星期這情緒依然是穩定不受外界波動的，不會因為一時興起而去做什麼事情，雖然沒什麼激情，但相對也是很平順但沒什麼變化的一週。

工作：

工作方面穩定沒有什麼波折的，雖然有點沉悶但還是以穩定為主要訴求吧！適合研究投資理財的一週，可以多涉獵相關知識喔！。

感情：

感情上雖然較為冷漠但還算是穩定。可以去思考下一步的發展性。單身的人重心可能不會放在感情這部分喔！

水瓶座：愚者正－這星期可以輕鬆一點，讓自己放鬆一下，可以稍微憑著直覺行事也不錯。

貴人星座：雙子座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●○○

整體：

水瓶座的朋友們本來就比較照著自己的步調做事情，這星期也一樣，甚至更加如魚得水，可以好好發揮自己的想法，不需要在意別人的眼光。

工作：

順著直覺走雖然不是什麼壞事，但這週的心情或許會影響到需要費心的工作。只要留意不要不切實際，其他不會有什麼大問題。

感情：

水瓶座的朋友們如果或許心中會有什麼新想法或浪漫的點子，不妨就做出來吧，說不定另一半會更愛你，大膽表達自己的心意吧。

雙魚座：聖杯八逆－對於自己想要投入的人事物必須堅持到底，不是遇到困難就打退堂鼓。

貴人星座：處女座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙魚座的朋友這星期容易因為外在環境影響，而對自己本來想投入的事情感到厭倦而想一走了之，可能會想要去嘗試或是獲得許多不一樣的東西。只是也容易因為沒有定性而兩頭空。

工作：

工作上要踏實且堅定一點，不要因為遇到困難或是想要去做別的事情，而放棄眼前正在進行的事情，這樣容易賠了夫人又折兵喔！

感情：

這週對感情方面較為冷淡，也許是有想要做些別的事情，不想要被感情纏身。建議雙魚座的朋友要好好珍惜現在所擁有的，不要因為一心想要更好的就離開現在的幸福喔！