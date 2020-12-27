【圖像占卜】告別2020，測出你2021人生轉變的關鍵字！

土星跟木星的合相，你感覺到不同的氛圍了嗎？

現在是一個新舊轉化的時間，給自己一些時間，寫下你2020發生了什麼事情，跟2021的期許吧，或許轉變在默默之間已經發生，或許希望也在默默之間到來。選擇一個圖案，看看你的轉變關鍵字是什麼吧～

這是一張安妮星球的戀人塔羅牌，講的是水母與美人魚的愛情故事

看看你要在這個故事中當哪個角色吧～

A美人魚

B水母

C天使

A美人魚

– 「獨立」

教皇牌

2020年，或許你對未來還在恐懼當中，可是你心中其實已經有想法了，只是不敢去執行，害怕失敗、害怕不被認同，但2021年是你改變的一年，把你的想法真正執行起來吧！不再仰賴他人的認同，先從自己認同自己開始，你會發現當你認同自己後，生命中會有越來越多的貴人幫助你，可是前提是你需要勇敢且獨立的幫自己做出決定，有時候或許有點孤單，但這條路你是必須要踏上的，因為你會發現孤單只是一開始，接下來有好多好多美好的事物在眼前發生。

B水母

– 「分享」

皇后牌

過了2020年，你斷捨離了一些人事物，也發覺生命中有許多美好跟失望的面向，但你仍然相信希望，在2021年如果你感情已經穩定，那你會看到你的事業有新的方向，會有不同的人跟你合作，你也會分享自己的美好給身旁的人。如果你的感情是單身，那接下來會有一個人真誠的走進你的生命當中，一同分享生命的美好，總之在2021年，不要計較自己的付出，因為你的付出都會轉化成美好豐收，回饋到你的生命當中。