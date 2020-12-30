1月星座運勢大解析！「這星座」旺爆工作運關鍵時刻貴人相助…

有個人，有一天幸運地遇到了神仙，神仙說你可以許一個願望。這個人說「我想成為富翁」，於是神仙送了他一座金山。多年後，再度遇到神仙，向神仙抱怨說「為什麼，我還是沒有成為富翁？」神仙說，金礦就在你的腳下，你不努力勤奮地開挖，怎麼會成為富翁！易經財經專家陶文出版《2021牛年開財運賺大錢》（時報出版）提到， 雖然這個故事的意喻是「天底下沒有不勞而獲」，因此即便是坐擁金山，還是要努力挖掘。不過對於十二星座而言，代表的不只是努力，還有策略和方法，繼續看下去就對了！

【白羊座/一月運勢】年前轉職不是好時機

妥善管理情緒，先處理心情，再處理事情。職場重要抉擇稍安勿躁為宜，情緒性的轉換跑道避之為宜。幸運的是，財利運勢頗佳，商務買賣與業務行銷值得努力。

【金牛座/一月運勢】有更多的機會和變化迎接而來

事業問題，不會是情緒問題，因此先處理心情，再處理事情。雖然驛馬星磁場頗盛，不過適宜旅遊和更高領域的學習，至於職場事業的變動還是審慎為宜。

【雙子座/一月運勢】本月將讓你不得不心想事成

偏財運勢格外活絡的本月，商務買賣與業務行銷都值得加把勁，因為辛苦有成。心中想改變的事務，也有機會在這個時候來個心想事成。不過還是要提醒謹言慎行，尤其是心事別輕易吐露。