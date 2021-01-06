【心理測驗】你能從「肢體語言」辨別，哪個女人正在對你說謊嗎？

言語，可以經過人們刻意誇大修飾達到矇騙過人之效果；但肢體語言，往往很難被人有意識地隱藏，想藉此蓋過真實的情緒展現。外媒便整理出以下四個肢體動作，你可分辨出哪些動作出現時，她正可能在對你說謊嗎？

#以下四個說話姿勢，請分辨出誰很可能正在對你說謊？

下好離手，準備看解答！

#1.雙手手掌向上敞開

如果說話者出現「雙手手掌向上敞開」的自然手勢，那表示她很可能並沒有說謊。說話時出現雙手攤開朝上的姿態，意味著說話者很樂於分享的情緒。當然，我們不能排除他是刻意為之，藉此想降低你的戒心，但那就不在此討論範圍。

#2.摸耳朵或抓耳垂

會有摸耳朵這個動作的說話者，很可能代表著，她此刻很可能有什麼事或什麼話想瞞騙你，或是她講話的內容裡，有所謂的部分隱瞞或刻意修飾。遇到面對面談話者出現這個身體語言，你很可能就要對她所說的話有所保留並保持戒心。除了這個姿勢外，此測驗中，還有另一個人也說謊，請再確認一次喔！

#3一手托折腰一手撐著下巴

對話者如果出現這個身體語言，那表示，她對於你所講話的內容十分感興趣且時常投入。會有這個身體現象表示著，對方正專注於聆聽你的談話內容且仔細評估你的說話脈絡，而這同時也表示著她不太有說謊的意圖。

#4.手摀住嘴巴

當與你交談的對話者，出現手摀住嘴巴的這個手勢時，那表示，你很可能正面對著一個正在跟你說謊的人。當人們下意識出現邊講話邊摀住嘴巴的現象時，那代表著，他很可能想要隱藏什麼或是說了什麼不該說的話，所以藉此肢體動作來掩飾或是降低內心的壓力。

解答：2、4

這個測驗的正確答案有兩個，從肢體動作上建單判別，2、4都有說謊的可能，你答對了嗎！

※小提醒：此測驗純屬趣味分享，在與人對話時，切勿以此作為單一判斷標準。判別說話者是否真的在說謊，仍需憑藉說話脈絡、聊天情境以及實際互動感受，才能完整判讀，千萬別因此就輕易斷定他人說謊啦！

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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