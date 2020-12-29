【生命靈數】2021年度總運勢！2號人適合精進自己；8號人不要受他人影響

回顧了2020，相信有許多令人印象深刻人事物，除了難過悲傷、也有喜悅，這就是在靈數中代表整合、穩定與重新建構的4，在2021年會延續過往的環境力量，走入全然不同的環境，過往的團隊、組織、合作關係等，會開始有不同的聲音、看法及意見不斷的出現，如何統整或彼此之間有所共識，這會是2021團隊合作相當重要的一年，要讓大家都有向心力、歸屬感，而不是開始分散眾人的力量與團結，這些也是當前開始可以注意到的現況。

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年度特別留意：

為了力求表現而忽略了彼此與團隊的目標、宗旨

每個人都有自己嚮往的天空與想要實踐的夢想藍圖，當前則考驗著這份信念能否堅持，還是瞬間的衝動判斷

留意健康與心臟、情緒有關議題，千萬別輕忽了情緒產生的連帶影響

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1993.02.27=33，3+3=6

該範例的生命靈數為6

生命靈數1

年度仍有照顧者情節，在靈數1身上有著想要協助他人的英雄精神，但容易忽略旁人真正需要的部份，除了物質上的豐盛餵養外，也有心靈上的滋養灌溉，對於不擅表達、不擅詮釋心中感受的靈數1，今年會是相對需要好好正視他人給予回饋的一年，過度的濫情、憐憫也會導致破財狀況產生。

生命靈數2

在所有靈數中，靈數2是非常會隱忍的數字，無論是熟悉的家人、朋友，還是初次見面的陌生人，靈數2總能表現的讓旁人看不透內心真實的感受、情緒，也或許經歷長時間相同的模式，在2021會完全轉換過往的對人處事風格，今年也很適合投入學習與專業上的精進，給自己安排更多成長機會。

生命靈數3

平常點子最多的靈數3，2021是一個需要將這些點子集中、落實的一年，別忘了這些點子、創意，可以帶來許多不同的變化與可能，但要懂得如何篩選、評估，不見得每項內容都值得付諸這麼大的心力，一旦投入也請好好專注在眼前，不要因為其他的因素、聲音，而左右了自己原本的初心。