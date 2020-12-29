4星座2021面臨出軌考驗！這位爛桃花超多　小心嚴防渣男

進入2021年，有的星座運氣好、財運好，但也有些星座有可能面臨舊愛糾纏、爛桃花降臨的考驗，塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號也公佈2021年在出軌邊緣試探的「4星座」，如果身邊有朋友上榜，請記得提醒他把持住自己！而單身者上榜則要恭喜你了，會有艷遇降臨喔。請同時參考太陽、上升星座。

第四名、雙子座

2021年，「水星」多在風向星座逆行，特別是年中又在雙子的命宮逆行，使守護星座雙子大受影響。其中最要注意的就是「舊愛」問題了，新的一年，雙子和另一半各自忙碌，相處時間大幅縮短，而在雙子孤單寂寞覺得冷時，剛好舊愛又趁虛而入，打著回憶的悲情牌，此時雙子變很容易淪陷，不顧一切重回舊愛懷抱。提醒雙子，一定要把持好自己，才不會演變成難以收拾的局面。身邊若有這個星座朋友，請你別忘了提醒他把持住！

第三名、巨蟹座

2021年，「冥王星」在巨蟹的夫妻宮停留，而冥王星又有慾望、威脅之意，許多爛桃花紛紛降臨巨蟹的生活，且對方總是熱情主動，擅長耍曖昧，還懂得示弱來博取你的同情。此時巨蟹骨子裡的「博愛」就會跑出來，你招架不住對方一而再、再而三的耍賴糾纏，如果此時又剛好與伴侶感情出現波折，那麼巨蟹有可能難以抵擋爛桃花的攻勢，而使自己捲入不倫之戀。建議巨蟹要保持理智、快刀斬亂麻，別一時心軟而聽信甜言蜜語。身邊若有這個星座朋友，請你別忘了提醒他把持住！