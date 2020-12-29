【2021年1月星座整體運勢】處女小心人際失和；射手告白成功機會高

熱騰騰2021年的運勢來了！讓全新一年的當月運勢，開啟你的道路，可以看太陽或上升星座喔！

牡羊座：請善用手邊的充沛資源

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】一如往常的好，不會有什麼突發事件來打擾，想做的事情都能穩穩地進行，雖然覺得有點無趣，卻是將還沒結束的事情，做個好結尾的好時機，畢竟有些事情是需要這樣有資源的時刻完成，才不枉費過去的努力。

【愛情運勢】感情上有伴侶的人就是過著老夫老妻的生活，很穩定但覺得無聊。沒伴侶的人因為生活圈或要求的條件太高，還是很難遇到喜歡的人。

【財富運勢】穩定的投資與收入，投資方向最好以穩當的方式進行會較有利。

金牛座：過於情緒化主觀的作為，可能會搞砸一切

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】有著強大的野心想要駕馭一切，但卻發現事實不如自己能掌控的那樣順利，因此感到不滿大大地影響了對事物的判斷。

【愛情運勢】有伴侶的你，對於對方怎麼做都不滿意的情緒很多，其實問題可能出在你身上。沒伴侶的你，有點自怨自艾的認為找不到適合的對象而感到悲觀。

【財富運勢】認為自己的判斷很準確而投機，但其實投資的物件是沒經過謹慎判斷的衝動。

雙子座：停滯不前的等待，也許是最好的方式

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】所有的事情都停擺，沒有進展而停滯不前，不過這個倒是個沉寂的時機點，切忌強出頭，建議你讓事情自然發展會對你比較有利。

【愛情運勢】有伴侶的你，正在進行一段沉思期，別急著做決定。沒伴侶的你，身邊暫時沒有適合的對象。

【財富運勢】不宜積極的投資，所有的合作跟投資機會都會停留在原地。