2021年1/4~/1/10十二星座塔羅運勢：牡羊超手忙腳亂；天蠍的理想計畫被迫打斷

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：權杖七正－身邊的事情容易一次爆發，顯得手忙腳亂，當心不要失去原則。

貴人星座：射手座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●○○

整體：

隨著新的一年的開始，牡羊座的朋友們周遭要處理的事情比較多，而且容易一次性爆發，平常做事情就比較沒有順序安排的各位，這星期可能會有手忙腳亂的狀況。

工作：

工作上容易遇到人手不足的窘境，一個人必須要當三個人用，建議各位在遇到突發狀況時能夠撐住，不要因為這樣就亂了分寸，先仔細理出先後順序會對情況有所幫助。

感情：

身邊的事情一旦多了，對於情人就比較沒有耐心，也容易忽略對方的心意或是感受。建議牡羊座的朋友們可以多跟情人溝通，說不定對方也可以與你站在同一陣線解決其他問題喔！

金牛座：聖杯九逆－跟上週一樣，容易因為太過自我而忽略他人的想法，需要多加注意。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●○○○

整體：

金牛座的朋友們這星期還是會比較自我一點，但要注意實力不足，也很容易做出超乎自己能力範圍的承諾或是吹牛吹破皮，給自己惹上麻煩，需要多加注意。

工作：

建議金牛座的朋友們這星期在工作上依然收斂一點自己的光芒，不要把事情放大或是過度膨脹，以免自己淪為他人的話題還不知道喔。

感情：

這星期金牛座的朋友們依然比較以自我為中心，對對方的感受還是比較不在意或是容易忽略，建議各位要用心去觀察對方的心情跟行為，不要覺得對方沒講就是沒事喔。

雙子座：隱者逆－對生活容易產生不滿，充滿哀怨與悲傷等負面心態，容易影響到生活。

貴人星座：天秤座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期雙子座的朋友們可能容易對生活感到不滿，容易嫌東嫌西的，要小心太過負面的情緒很容易真的影響到現實生活，不但不快樂也不會有好運降臨喔。

工作：

這週雙子座的朋友們很容易因為自己的情緒，而失去原有的工作能力與判斷能力，卻又很容易自視甚高，要多加注意不要因為這樣影響到大家的工作進度。

感情：

這星期雙子座的朋友們在感情上遇到問題也不會拿出誠意來溝通，容易讓對方氣到跳腳，並且對對方充滿了厭倦與煩躁，要多加注意不要因為這樣失去原有的感情。