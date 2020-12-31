2021年1月財運爆棚！「4生肖」開年大吉　這位薪水一路發

今天就要跨年囉！不平靜的2020終於要告一段落了，新的一年新的氣象，在2021年1月裡，哪些生肖將會運氣旺盛呢？專寫生肖、星座的搜狐號《星了個星座》專欄近日就公布，「4生肖」1月運氣超棒，將會喜事連連，財運爆棚！其中，「屬狗者」的薪水更會一路飆漲。

生肖牛

屬牛的人看起來憨厚老實的樣子，做起事來也總是任勞任怨，從不跟人計較，總能給別人非常好的印象，而且屬牛人很真誠、實在，做人有原則，不會在背後搞小動作，是個特別值得信任的人，因此他們朋友很多，不管是工作上或生活中都常能得到貴人支持，不論做什麼都能有所收穫。進入1月，屬牛人的運氣會超棒，將會收穫喜事，財運旺盛，必能富貴盈門，生活越來越好。

生肖狗

屬狗的人脾氣特別好，不喜歡跟人爭搶什麼，而且還特別熱心腸，不論別人要求屬狗人做什麼，屬狗人都很少會拒絕，總會竭盡所能去幫助別人，所以屬狗人走到哪裡都會有好人緣，大家都特別喜歡屬狗人，也會在屬狗人的工作與生活上，給予很多支持和幫助。1月屬狗人必將得到上天的眷顧，運氣超棒，將會喜事連連，工作上還會得到晉升的機會，屬狗人要好好把握，且薪水也會一路上漲，財運旺盛，屬狗人必能開年大吉！