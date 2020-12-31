唐綺陽2021上半年星座運勢／金牛升官晉階　巨蟹性魅力強

牡羊座

2021上半年，木土影響人際關係，積極介入新圈子，大眾的接受度及進退能力受到考驗，作品要多注意市場性，人氣能帶動運勢。水星逆行十一宮，當心被揭密或說閒話，拓展自我的影響力，會是上半年的課題。火星從二宮到五宮，意味著自我追尋的過程，體會到廣結善緣、表達能力的重要性，六月後，忙於家人、房地產等事宜，情緒易受到擾動。木星五月中後進十二宮，人紅是非多，注意人際糾紛，直覺能力強，適合轉幕後，犧牲奉獻不計較，反能開花結果。感情方面交遊廣闊，桃花機會蘊藏其中，四、五月多把握似曾相識的感覺。

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金牛座

2021上半年，木土星帶來機會也帶來壓力，貴人運強，有升官晉階的機會，應把握機會，為自己的夢想而努力。金星位在星盤左半邊，越是勇於做自己，機會來得越好，多展現個人魅力，為自己爭取福利。水星逆行十宮及二宮，一、二月，重新修正、定位自己，提高自我格局。五、六月，審視評估手邊的工作，把力氣用在最值得之處。木星五月中進十一宮，快速提升、影響力擴張，帶來市場性，有好的業績、產品受到歡迎。感情方面有貴人型桃花，關係能有一個結果，人生將進階，單身者有機會遇到有地位的對象。

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雙子座

2021上半年，木土星九宮，適合嘗試跨領域，凡事講究高度與意義，思索人生的長遠議題。木星五月中後進十宮，帶來升官、貴人運，能接觸高層、獲得新頭銜，有好的機會請把握。水星逆行九宮、一宮，一、二月，調整長遠規劃及方向，堅定自我理念，能成為他人的心靈導師，五、六月，不夠謹慎之處受到檢視，應謹言慎行修正自己。桃花與異國、海外元素有關，遇到志同道合的對象，容易產生火花，五月中後，欣賞體面、事業心強的類型。火星三、四月在雙子座，有機會一炮而紅，忙碌之中當心不要衝過頭，注意刀火燙傷。

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巨蟹座

2021年上半，木土星帶來出奇不意的任務，若有企圖心、勇於挑戰，功力能夠大大提升，面對艱難的任務，有起死回生的能力，要保持信念、注意身體健康。眾星群聚星盤上半部，做得好能被看見，受長官提拔、倚重，三、四月後名聲地位春暖花開。木星五月進九宮，有機會嘗試跨界、跨領域，對身心靈及宗教方面有感，發揮相信的力量，能為自己創造奇蹟。感情方面，性魅力強，凸顯強項、增添性感氣息能帶來桃花，易受有危險氣息的對象吸引。

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