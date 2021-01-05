每日星座愛情運勢2021/1/6 本日包容星雙魚座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：5 幸運顏色：橄欖綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣國王逆：可能會為了很現實的經濟問題沒辦法達到一個平衡共識而爭執，自己也很固執沒辦法接受對方的看法，問題可能會有擴散的狀況。

金牛座－幸運數字：9 幸運顏色：珊瑚粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

月亮逆：兩人之間的問題會有契機可以講開，也許只是誤會，但也有可能是更深層的問題必須要徹底溝通解決，無論好壞都是得面對喔。

雙子座－幸運數字：8 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

塔正：感情狀況可能會忽然出現難解的問題，也許沒辦法得到最完善的解決，但還是得冷靜下來想出最好的辦法把傷害降到最低。

巨蟹座－幸運數字：4 幸運顏色：珍珠白

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●●

財運：●●●○○

聖杯騎士正：可能會想點浪漫的點子來給對方一點驚喜，今天在感情上的努力都會獲得很大的回報，幸福指數很高喔！

獅子座－幸運數字：3 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

權杖十正：容易在感情中感到龐大的壓力，有可能來自於對方的要求，或是大環境的要求，但各位雖然心累還是不願意放棄這份感情。

處女座－幸運數字：0 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖隨從正：對對方的熱情有如一把熊熊烈火，雖然可能會過度殷勤，但只要出發點是好的對方也都一定能感受到各位滿滿的愛。

天秤座－幸運數字：6 幸運顏色：咖啡色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣隨從正：對感情主要以穩定為訴求，不會有太多甜言蜜語，會想跟對方一起討論未來的規劃或是財務方面的分配等等。

天蠍座－幸運數字：7 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○

金幣九正：比較不想為對方掏心掏肺的一天，對於自己的付出也比較計較一點，會去比較兩人的付出與接受的多寡。

射手座－幸運數字：2 幸運顏色：深灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍十逆：也許會聽到關於對方的一些流言蜚語，如果真的很介意的話不妨直接詢問對方，說不定說開了也只是誤會一場。

魔羯座－幸運數字：1 幸運顏色：睡蓮紫

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：容易因為片面的誤解而鑽牛角尖，容易跟對方冷戰，自己心裡也不好受，建議各位就算有什麼疑慮也要提出來討論。

水瓶座－幸運數字：7 幸運顏色：草綠色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

權杖八正：對這段感情有所期許，而且也會有更多規劃跟安排，雖然滿滿的愛不見得放在嘴上，但行為一定是能夠看得到。

雙魚座－幸運數字：4 幸運顏色：南瓜色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

力量正：相愛很容易但相處就需要雙方互相包容忍讓，不見得每次都得占上風，有時候稍微的退讓態度柔軟一點，反而能更快達到共識。