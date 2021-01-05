【盧恩符文】新的一年新的開始！一月工作運勢最好的符文TOP 3

一年開始，有許多產業有新的可能或是過程中要注意的細項，今天特別來討論「本命符文」前三組在職場上的堅持，以及有助於我們在工作上更加有效率的魔法力量。

請大家參考下方表格，找出自己的生日，來對應「本命符文」，本月工作職場最佳代表符文。

將今天出現的盧恩符文，仍然可以透過繪製、手作，放置在自己身上，當作替自己加強工作運勢，使用繪製時，建議以藍色等相關色彩為主。

TOP3

家族(Othala) 05/29~06/13



相較於其他盧恩符文而言，家族(Othala)是相對保守的符文與性格，即使在有機會延展或開創的時候，也會相對理性評估，甚至會花比較長久的時間來做好分析、功課，不至於因為當時的情緒而影響最終的判別抉擇。在魔法能量上來說是讓使用者可以累積，無論是經驗還是金錢，都是會看得見堆疊後的成果，但這樣的方式不是速成，反而是穩紮穩打建立起來的。

TOP2

財富(Fehu) 06/29~07/13



在所有符文裡，最常聽到財富(Fehu)，但它除了帶來財富、富足之外，也提醒當事人要立即的展開行動，若只有想、計畫，想要的成果會和預期天差地遠，甚至在財富(Fehu)身上可以看見很多成果是瞬間出現，與前者家族(Othala)有些不同，財富(Fehu)是比較針對在短期的瞬間爆發。在魔法能量上來看，為了提升效率、行動力，財富(Fehu)是可以帶來非常有幫助與可觀的收入。

TOP1

颶風(Hagalaz) 10/28~11/12



這項符文是最為特殊的一環，在系統中甚至不會拿颶風(Hagalaz)做為例子，原因在於颶風(Hagalaz)需要先破壞後才可以重建，破壞、瓦解舊有的系統、模式，才有辦法開創出全新的可能，但中間會有相當大的痛苦與陣痛，需要心臟較為有力的朋友使用，在本命符文的颶風(Hagalaz)也是帶著相對快速與激進的力量，在面對各種危機與挑戰都有辦法重新展現自己的力量，以至於在魔法能量中代表著如同重生後的喜悅。

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穆彥全新作品《北歐密法‧盧恩符文》