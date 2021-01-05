以下是十二星座「單身」男女的2021上半年桃花運，看看你的好桃花指數有多少。可以看太陽跟金星星座！

牡羊座：好桃花指數60%

上半年的你，對於不錯的對象會比較謹慎，願意多花一點時間觀察，相處醞釀一下感情的基礎，而不會急著要交往或是要答案，桃花雖然不是旺盛的朵朵開，卻因為你的小心呵護，很有機會修成正果。

金牛座：好桃花指數 30%

雖然有機會認識不少的對象，但感覺都是在渴求一份親密但不健康的關係，也許一開始會讓你享受這種有點放蕩的愉快，但最後卻可能因為無法放手的執著，而造成感情的糾葛牽連，不可不慎重啊。

雙子座：好桃花指數 30%

疏於經營自己，對於感情呈現一種很失望的狀態，這樣的想法無法幫你招來好的桃花，就算有不錯的對象出現，也會因為你的態度跟情緒，使得彼此相處不是很愉快，源自於一開始對於感情的放棄，所呈現的結果。

巨蟹座：好桃花指數50%

對於想要的對象有著很肯定的條件跟藍圖，所以除非遇到你理想中的對象，其他人你是不會想要交流跟在意的，這是你理想中的盼望，要注意條件不要過度理想化，必須符合現實，否則再旺盛的桃花都沒有用的。

獅子座：好桃花指數50%

忙於工作與自己的生活圈中，似乎很難突破現有的交友圈跟社交圈，而你也覺得這樣很自在很安穩，並不會想打破這個平衡，所以，除非你的圈子有加入了新的人，而這樣的人剛好是你喜歡的類型，否則應該很難再認識新的對象。

處女座：好桃花指數70%

會因為踏入新的生活圈，或是更換了環境，而有機會認識很多新的朋友，也因此有了不少的桃花可以好好的往來，不過這都是剛起步互相認識的機會而已，如果要更進一步的交往，還需要靠你自己去篩選跟相處。

天秤座：好桃花指數 30%

小心遇到表面上看似不錯的對象，但卻是有意要欺騙你，也許是有婚姻或是伴侶的人，不要太容易就相信看似刻意討好你的人，這種桃花會讓你覺得很失望，所以必須謹慎的調查跟篩選。

天蠍座：好桃花指數60%

不管在私領域或公領域，如果有機會與他人合作一些事情，這種合作的交流，有機會讓你認識新的對象，彼此會因為一起做一些事情，而對對方有來電的感覺，這個方向會讓你找到合拍的好桃花喔。

射手座：好桃花指數70%

有許多機會遇到曖昧的對象，彼此會眉來眼去的一直放電，跟交流各種的訊息與心情，但會覺得怎麼一直無法再往前進展，介於朋友跟情人之間的尷尬地帶，雖然大家都很愉快，但就是無法再進一步。

摩羯座：好桃花指數 30%

目前正處於一個自省的階段，上一段感情的折磨還沒有平復，對於感情依舊是失望的狀態，所以根本不希望有桃花接近你，散發這樣的訊息，自然桃花都被趕走了，不過你也不在意，希望繼續沈澱一段時間。

水瓶座：好桃花指數80%

桃花運很強，許多人會被你吸引，進而想要多認識你，有很多機會認識許多不錯條件的對象，而你也很享受這種許多人簇擁著你的感覺，充滿魅力的一段時期，趁著這樣的強運，好好的去談一場戀愛吧！

雙魚座：好桃花指數 50%

這個階段的你，想要好好的修身養性，決定把重心放在自己重視的那些事情上，對於任何對象都有一點排拒在外，不過你也想要觀察一下，這樣的保持距離，是否對方還會在意你，不過這樣把自己隔絕起來，結果如何，也是你自己的選擇了。

澤誼的人參青紅燈

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