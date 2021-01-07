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【塔羅測驗】特立獨行！你內心的搞怪指數？

▲現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！（圖／塔羅事典提供）
文 : 塔羅事典

每到了年終聚餐的時候，大家就得費盡心思來打扮，在宴席上吸引大家的目光！有人可是十分期待這樣的登台機會，有些人則是想要低調帶過，到底平常你就已經是特立獨行的搞怪大師了嗎？快來玩孟小靖老師的塔羅測驗，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

 

▲（圖／塔羅事典提供）

選A的你：

【你搞怪指數80%】 衣不驚人死不休，很多人這樣來形容你的服裝造型，但其實你只是把自己的創意發揮到外顯的衣著上罷了！對你來說，穿衣服也是一個呈現出自我個性的表現，找到自己身體曲線的優點，把自己打扮得光彩奪目如同明星一般，會讓你感到很開心！這樣的特點，讓人一眼就能對你目不轉睛，個人特質十分鮮明，很快就記住你，留下深刻印象呢！

選B的你：

【你搞怪指數40%】 決定去做別人從沒做過的表演或穿著，這樣的話題性，果然引起大家的注意，的確也打開了新的思維方向，發現新事物已經對大家的生活產生共鳴影響。其實常常神來一筆，冒出一些會引發討論的話題，這就是你很大的優點，簡單說，就是大家對你說的話、想的點子都很有興趣啊！或許開始學著把這些想法運用在工作上，也許能闖出一片天喔！

選C的你：

【你搞怪指數20%】 中規中矩的你，平時不會有什麼浮誇的行為，因為你知道自己是獨一無二的存在，才不用特別吸引別人的目光，對你來說現在最重要的事情，是定義自己專屬的人生目標，定義屬於自己的美麗。你也擁有鍥而不捨的精神，朝著自己的目標努力以赴，加油！你那天不怕地不怕的衝勁，最後會為你帶來成功的，你想讓大家看到你的才華，而不是搞怪！

選D的你：

【你搞怪指數60%】 從小不受歡迎與注意的你，現在喜歡跟人互動，所以你會用你的搞怪來交朋友，各式各樣的人你都想要認識看看，對於什麼事物也都有想要嘗鮮的熱情，與眾不同也成為你的生活態度，但不是難相處的那一種喔，反而有著令人討喜的個性，已經為自己建立起很多好友誼，這些與朋友們交際的過程，都會成為你未來人生裡，美好甜蜜的回憶喔！

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館
想了解更多塔羅牌：塔羅事典FB粉絲團
★孟小靖老師塔羅作品：《璀璨童話：寶石公主塔羅牌》、新手入門推薦書《塔羅事典

Tags : 個性塔羅測驗搞怪朋友特立獨行

塔羅事典
由鑽研塔羅15年收藏超過600副塔羅牌的孟小靖老師，所成立全台灣第一家塔羅牌博物館《塔羅事典looktarot.com》。提供最專業的塔羅牌及西洋神秘學活動規劃，以大型占卜嘉年華活動、媒體記者會及時尚派對等方式精彩呈現，聚集現場人潮駐足關注，營造生動熱鬧的活動氣氛。並為品牌及產品量身訂作客製化的塔羅心理測驗，創造與顧客日常生活關聯，吸引消費者目光。孟小靖老師的作品有台灣布袋戲的《霹靂塔羅牌》及第一本結合萬用手冊與塔羅的《夢幻樂園塔羅日誌》，未來『塔羅事典』將懷抱著推廣塔羅的夢想，希望吸引更多人一起玩塔羅‧看塔羅‧聊塔羅！決定傾全力培植台灣新銳插畫家，將推出一系列塔羅作品，幫助這些藝術創作人才一起站上『塔羅』這個國際舞台，共同打造亞洲塔羅新風潮！ ●塔羅事典-{孟小靖的塔羅博物館 欣賞塔羅牌藝術第一站|http://www.looktarot.com}