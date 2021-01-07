【塔羅測驗】特立獨行！你內心的搞怪指數？

每到了年終聚餐的時候，大家就得費盡心思來打扮，在宴席上吸引大家的目光！有人可是十分期待這樣的登台機會，有些人則是想要低調帶過，到底平常你就已經是特立獨行的搞怪大師了嗎？快來玩孟小靖老師的塔羅測驗，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

【你搞怪指數80%】 衣不驚人死不休，很多人這樣來形容你的服裝造型，但其實你只是把自己的創意發揮到外顯的衣著上罷了！對你來說，穿衣服也是一個呈現出自我個性的表現，找到自己身體曲線的優點，把自己打扮得光彩奪目如同明星一般，會讓你感到很開心！這樣的特點，讓人一眼就能對你目不轉睛，個人特質十分鮮明，很快就記住你，留下深刻印象呢！

選B的你：

【你搞怪指數40%】 決定去做別人從沒做過的表演或穿著，這樣的話題性，果然引起大家的注意，的確也打開了新的思維方向，發現新事物已經對大家的生活產生共鳴影響。其實常常神來一筆，冒出一些會引發討論的話題，這就是你很大的優點，簡單說，就是大家對你說的話、想的點子都很有興趣啊！或許開始學著把這些想法運用在工作上，也許能闖出一片天喔！

選C的你：

【你搞怪指數20%】 中規中矩的你，平時不會有什麼浮誇的行為，因為你知道自己是獨一無二的存在，才不用特別吸引別人的目光，對你來說現在最重要的事情，是定義自己專屬的人生目標，定義屬於自己的美麗。你也擁有鍥而不捨的精神，朝著自己的目標努力以赴，加油！你那天不怕地不怕的衝勁，最後會為你帶來成功的，你想讓大家看到你的才華，而不是搞怪！

選D的你：

【你搞怪指數60%】 從小不受歡迎與注意的你，現在喜歡跟人互動，所以你會用你的搞怪來交朋友，各式各樣的人你都想要認識看看，對於什麼事物也都有想要嘗鮮的熱情，與眾不同也成為你的生活態度，但不是難相處的那一種喔，反而有著令人討喜的個性，已經為自己建立起很多好友誼，這些與朋友們交際的過程，都會成為你未來人生裡，美好甜蜜的回憶喔！

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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