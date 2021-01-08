2021年1/11~/1/17十二星座塔羅運勢：處女事事順遂；雙魚流言小人滿天飛

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：塔逆－諸多累積的問題一次爆發令人招架不及，連喘息的空間也沒有。

貴人星座：天秤座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

牡羊座的朋友們，這星期可能會遭遇到一些長久累積的問題大爆發，但這些問題往往都不是憑空而來，而是因為之前造的因所結下的果。

工作：

容易遇上突發的問題，且情勢對牡羊座的朋友們甚至偏於不利。遇到事情建議能夠理智一點，不要因為遇到挫折就感到失落，甚至放棄喔。

感情：

容易因為環境上的一些狀況或是累積以久的問題與對方爭吵，過於堅持自己固有的原則容易成為無理的固執，要注意彼此的溝通狀況喔。

金牛座：聖杯四逆－漸漸化被動為主動的一週，會開始著手去做一些想很久的事情。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期金牛座的朋友們漸漸的化主動為被動，原本觀望中的狀態可能會開始有些行動，這星期是比較主動實踐的，也有更大的機會可以成功實行自己的計劃。

工作：

工作上也許會因為較為積極而有所改善。但羅馬不是一天造成的，要有成果必須還要在等一段時間。

感情：

這星期金牛座朋友們會比較主動為對方做些什麼小事情感動對方，兩人的情感會加溫。單身的朋友們有心儀的對象的話也可以積極一點喔！

雙子座：隱者正－呈現比較孤僻的狀況，覺得與人交際溝通很累，不想要接近人群的一週。

貴人星座：水瓶座

小人星座：處女座

性慾指數：●○○○○

整體：

雙子座的朋友們本身行為就比較古怪一點，這星期剛好就是那種不想跟他人打交道的時段，會比較想要低調行事，腦中雖然裝很多有用的知識，但容易不小心就太過自負。

工作：

雙子座的朋友們這星期還比較適合獨立作業，或是盡量不要與人群接觸的工作會比較妥當。如果有什麼學習的計畫也很適合執行喔！

感情：

這星期雙子座的朋友們在感情上較為冷淡，或是說想要表達些什麼卻無法表達出來。單身的朋友們這星期桃花運也不佳，建議還是以自己為重吧！

巨蟹座：寶劍七逆－理想中的計劃似乎出現紕漏，自作聰明想走捷徑反而容易被抓包。

貴人星座：魔羯座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●○○○

整體：

巨蟹座的朋友們這星期思緒比較複雜一點，行動力卻較為薄弱，計畫也進行的不如預期，有太多空想的情況。此時若是想要行點小聰明可是會越弄越糟的喔！

工作：

這星期巨蟹座的朋友們，若是有想要做些什麼以為人家不會發現的事情要非常小心，容易弄巧成拙，或是被抓包，而讓事情演變得一發不可收拾。建議巨蟹座的朋友們還是踏實點，就正軌做事情吧！

感情：

巨蟹座的朋友們這星期會比較混亂，比較沒有以前那麼好商量，容易跟對方爭吵，要留意言詞，要是還是不識相的亂講話，可能會一發不可收拾喔！



獅子座：聖杯八逆－對於現有的不夠珍惜，容易因盲目而想要追求一些不切實際的好處。

貴人星座：雙子座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●○○

整體：

獅子座的朋友們這星期想的事情，很多可能會因為忽然鑽進頭腦的一些想法，而去改變什麼，同時也會想要放棄現有的換取更好的，但一定要量力而為，不要反而失去原本擁有的東西喔。

工作：

工作上容易因為有異想天開的想法而容易去放棄現在的崗位，建議各位不要因為想要去做別的事情而放棄眼前正在進行的事情，這樣容易兩邊都沒辦法做到最好，甚至還有可能出差錯。

感情：

這週對感情方面較為冷淡，建議獅子座的朋友要好好珍惜現在所擁有的，不要因為一心想要更好的或是對現有的感情感到失望就想轉身離開，應該去思考的應是如何協調溝通而不是直接放棄。

處女座：太陽正－好運猶如烈日當頭，行動力也非常足夠，無論什麼事情都很順利。

貴人星座：天蠍座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●●●

整體：

恭喜處女座的朋友們這星期無論做什麼事情都很順遂喔！如果有什麼想要執行的計畫都可以放心去做，心情也非常正面愉快。

工作：

這星期工作順利，與同事之間的相處也良好，也有不錯的貴人運。進度都在預料之中，就算有什麼小差錯也都有辦法化解喔！

感情：

與情人之間的相處融洽和樂，甜甜蜜蜜喔！就算有小爭吵也是稍微溝通一下就好了。單身的人有機會遇到和得來的異性友人喔！

天秤座：愚者正－這星期可以輕鬆一點，讓自己放鬆一下，可以稍微憑著直覺行事也不錯。

貴人星座：射手座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●○○

整體：

天秤座的朋友們平時比較ㄍㄧㄥ一點，比較在意自己給人家的感覺，但這星期可以稍微放鬆一點，順著自己的感覺走，說不定會有不同的體驗，不要讓自己太緊繃了。

工作：

順著直覺走雖然不是什麼壞事，但這週的心情或許會影響到需要費心的工作。只要留意不要不切實際，其他不會有什麼大問題。

感情：

天秤座的朋友們如果或許心中會有什麼新想法或浪漫的點子，不妨就做出來吧，說不定另一半會更愛你，大膽表達自己的心意吧。

天蠍座：權杖九逆－計畫可能延宕或更改，或是原本害怕的事情發生了，有威脅感的一週。

貴人星座：雙魚座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

天蠍座的朋友們這星期可能會面臨到計畫延宕，或是原本計畫好的活動有什麼麻煩的更改。記得不管發生什麼事情都要臨危不亂，光生氣或是乾著急沒辦法解決問題喔。

工作：

工作進度容易遭延誤，進而影響到整個工作團隊。一些之前原本死守著不肯面對的爛攤子，如今也面臨曝光必須去面對。職位上要留意是否有可能被他人所取代。

感情：

感情上容易因為周遭環境不順遂而與另一半爭吵。但建議天蠍座的朋友們不要一股腦就把怒氣都發洩在對方身上，這樣一來只會把狀況弄得更糟糕。可以選擇用討論的方式來解決問題喔。

射手座：權杖七逆－手邊同時有許多狀況發生容易應付不來，要記得保持冷靜理出順序。

貴人星座：牡羊座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

射手座的朋友這星期身邊很容易有許多突如其來的狀況發生，甚至會有應付不來的情況出現。情緒上也因為這樣顯得較為急躁喔！

工作：

工作上容易有大大小小的狀況選在同一時間發生，原本就已經很緊繃的情緒容易在這個時間點爆炸。建議射手座的朋友們解決問題要從問題的根部解決，光是表面上擺平是沒有用的喔！

感情：

這星期射手座的朋友們因為情緒比較急躁的關係，也容易讓另一半感到有壓力。感情上也容易因為許多大小問題而產生爭吵，建議射手座朋友們面對另一半要多點耐心及溫柔喔！

魔羯座：寶劍二逆－經過一番掙扎，心中的疑慮得到解答，找到了對的方向。

貴人星座：處女座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

這陣子魔羯座的朋友們也許遇上了什麼難解的問題，歷經了一番天人交戰後，在這星期可以漸漸獲得解答。

工作：

這星期可能會有許多狀況發生，讓魔羯座的朋友們有點頭痛，因為實在是沒有兩全其美的方法可以解決，建議魔羯座的朋友們要好好的思考，找出最適合的方向前進。

感情：

這星期魔羯座的朋友們是很理性的，在感情方面可能稍嫌冷漠，想得較多一點。建議魔羯座的朋友們能多點浪漫，才不會讓對方覺得無趣喔！

水瓶座：金幣女王正－各方面都偏向穩定，沒什麼太大的波動，可以好好規劃往後的方向。

貴人星座：獅子座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●●○○

整體：

水瓶座的朋友們這星期的情緒算是比較穩定的，會比較顧慮到現實層面的問題不會太不切實際，雖然可能會稍微無聊一點，但這也不是什麼壞事喔。

工作：

工作方面穩定沒有什麼波折，在財務管理方面會有不錯的成果跟心得，對於錢財進出控制得宜，所以財務狀況是不錯的，可以好好把握！

感情：

感情上以穩定為主，可能重心比較不會放在感情上面，不過還是可以去思考之後的發展性。單身的人重心可能會放在工作或是其他方面，對感情不會太重視。

雙魚座：寶劍十正－流言蜚語所造成的傷害不小，自己若是想不開也將面臨更多問題。

貴人星座：金牛座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙魚座的朋友們身邊容易出現許多棘手的問題，甚至容易有流言纏身，要留意小人是否就在身邊喔。

工作：

這星期雙魚座的朋友們容易被流言蜚語纏身，跳入黃河也洗不清的情況容易發生，讓各位百口莫辯。建議雙魚座的朋友們這個星期凡事低調為主，免得多說多錯，又陷入孤立無援的狀態。

感情：

這星期雙魚座的朋友們無論在身心方面皆感到疲憊，感情方面也容易產生爭吵而加深雙魚座朋友們的精神壓力。如果沒辦法好好調整心態將會衍生出更多問題沒辦法處理。