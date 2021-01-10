【塔羅占卜】2021上半年，宇宙要送給你什麼力量禮物呢？

這是塔羅中的力量牌，主要是以柔克剛，貓咪蚵仔原本是一隻流浪貓，被安妮撿到後，經過了一陣磨合期，才找到彼此的相處管道，力量牌這張牌也是，真正的力量是從內散發出來的，看看2021年宇宙要送你什麼樣的力量禮物呢？

A月亮

B安妮

C貓咪蚵仔

A月亮

權杖3 魔術師

（確定自己的目標，吸引到更多貴人相助）

上半年在工作上會得到很多的認同，以及如果你覺得目前的工作平平，那接下來的半年你可以會在自己喜歡的領域找到自我發光的時刻，雖然你內心知道還有一段路要走，可是你會很確信自己要走的路就是自己想要的，而且這個過程中你會結識很多不同的朋友，這些朋友有些都會成為你的貴人，所以把握好上半年的機會，往自己想前進的方向努力吧。

B安妮

權杖5 女祭司

（得到全新靈感，解決人生困境）

接下來這半年，你會用不同的面向看待事情，但這過程可能會有點掙扎，因為你會開始煩惱自己做得好與不好，或是決定對或不對，但回到內心，你會知道無論你做得對與不對，這件事情都沒有對錯，而且可以用更宏觀的角度看待事情，不會只想結果的好壞。而有些你現在想不透的事情，這半年都會發生一些新的人事物，讓你得到新的靈感來解決目前的困境。

C貓咪蚵仔

權杖6 皇后

（被宇宙眷顧的孩子，好好享受被愛的感覺吧）

接下來這半年是一個閃閃發亮的時期，如果你之前努力些什麼，這半年都會開始得到回收，而且這半年也會有新的合作關係來到你生命中，如果這半年你思考的是愛情，那在愛情上也有機會開花結果，所以放下你的擔憂，相信自己吧，接下來這半年，你可是走在宇宙伸展台的紅人！

使用塔羅牌：藥草塔羅

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