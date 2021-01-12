每日星座愛情運勢2021/1/13 本日甜蜜星天秤座
愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！
牡羊座－幸運數字：5 幸運顏色：銀灰色
整體運：●●●●○
愛情運：●●●●○
財運：●●●●●
節制正：能夠將人際關係調整到完美的平衡點，能讓愛情與友情親情互相影響，大家的感情更融洽，自己心情也會很美好。
金牛座－幸運數字：9 幸運顏色：白色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●●○○
力量逆：負面情緒比較大，容易因自己壓力太大而影響到對方，或是外在給予的壓力太大而影響到雙方的情感。
雙子座－幸運數字：3 幸運顏色：夕陽橘
整體運：●●●●○
愛情運：●●●○○
財運：●●●●○
金幣十正：對感情渴求穩定與踏實的感覺，但也會很在意一些實質上的條件，是否能夠成就更進一步的情感狀況。
巨蟹座－幸運數字：8 幸運顏色：鵝黃色
整體運：●●●○○
愛情運：●●●○○
財運：●●●●○
權杖三正：對於感情這部分可能會忽然出現一些新的想法或是決定，例如想要更進一步或是希望兩個人可以一起學習些什麼來一起進步。
獅子座－幸運數字：1 幸運顏色：螢光粉
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●●○○
權杖三逆：自己做的選擇要自己負責，就算跟對方有什麼不合的地方就要想辦法磨合處理，不可以不負責任的擺爛在那。
處女座－幸運數字：7 幸運顏色：水藍色
整體運：●●○○○
愛情運：●○○○○
財運：●●○○○
聖杯騎士逆：在感情上可能會有點三心二意，或是有些其他的誘惑，可能會跟其他異性有點曖昧或是小脫序的狀況，需要自己多把持點。
天秤座－幸運數字：0 幸運顏色：橄欖綠
整體運：●●●●○
愛情運：●●●●●
財運：●●●●○
戀人正：感情中跟情人可以甜甜蜜蜜，能夠互相信賴彼此，就算遇到小問題也可以一起共同解決，反而讓感情更好。
天蠍座－幸運數字：6 幸運顏色：玫瑰金
整體運：●○○○○
愛情運：●●○○○
財運：●○○○○
權杖國王逆：對待情人容易不經意敷衍起來，也比較沒有耐心去傾聽對方，主觀意識太重只會引發更多爭執點，如果真的在氣頭上還是先別亂說話。
射手座－幸運數字：8 幸運顏色：咖啡色
整體運：●●●○○
愛情運：●●●○○
財運：●●●●●
金幣八逆：比較懶散的一天，對情感的經營也有可能比較散漫，不想花太多精力在對方身上，也有可能會因為其他事情而忽略對方的感受。
魔羯座－幸運數字：4 幸運顏色：櫻桃紅
整體運：●●●○○
愛情運：●●●○○
財運：●●●○○
聖杯十逆：在感情中一切雖然看似美好心裡卻有點美中不足的缺憾，要知道一百分是從內心感受的而不是光看外在條件，要懂得互相包容。
水瓶座－幸運數字：2 幸運顏色：淺灰色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●○○○
寶劍國王逆：整個人比較負面一點，在感情中也對對方比較嚴苛，甚至有許多不合理的要求，也是很難溝通的一天。
雙魚座－幸運數字：1 幸運顏色：南瓜色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●○○○○
命運之輪逆：感情上似乎會遇到一些莫名的阻力，兩人之間的溝通也會雞同鴨講似的感到很疲憊，建議各位能先找到真正的問題所在，不要把精力浪費在一些雞毛蒜皮的小事情上。