【盧恩符文】工作能力超強！越挫越勇的職場人才TOP 3

有效的影響、帶領整個團隊向前，除了在前方衝鋒陷陣的悍將之外，也需要在背後支援的夥伴，今天來跟大家分享哪些本命符文，在職場上是不可或缺的代表人才。

請大家參考下方表格，找出自己的生日，來對應「本命符文」，本月工作職場最佳代表符文。

將今天出現的盧恩符文，仍然可以透過繪製、手作，放置在自己辦公室或皮夾中，當作替自己加強工作運勢與職場護身符，使用繪製時，建議以藍色、紅色等相關色彩為主。

TOP3

戰神(Tiwaz) 02/27~03/13



每個領域上都需要有先鋒，面對各種挑戰都有辦法迎刃而解，當然這些處理的方式會找到解決問題的辦法，除了靠自己的能力之外，也會運用不同的經驗來處理當前的挑戰，一旦有明確的目標，戰神(Tiwaz)的執行力是非常可觀的，無畏接踵而來的考驗，也因為如此，許多職場上的棘手問題，最後都會落入戰神(Tiwaz)手上來善後。

TOP2

雷神(Thurisaz) 07/29~08/12



相較於戰神(Tiwaz)不斷在前方衝刺，雷神(Thurisaz)更懂得怎麼掌控大局，讓眼前的問題都掌握在可控的範圍內，不至於失控、無法處理，尤其在與團隊合作的情況下，雷神(Thurisaz)更懂得帶出人心，讓彼此更有向心力、凝聚力，反而不太會有一枝獨秀的狀況發生，讓彼此相處的過程可以像家人一樣的和諧、穩定，這也是雷神(Thurisaz)在追求的職場氛圍。

TOP1

喜悅(Wunjo) 10/13~10/27



喜悅(Wunjo)最特別的地方，不僅僅是帶領大家通往成功的路徑，無論在幕前還是幕後的工作團隊，喜悅(Wunjo)都有辦法掌握得面面俱到，至少可以有效的讓每個人都可以發揮出自己的能力與專業，懂得怎麼用人與團體發揮的更加融洽、穩定，在職場上不僅是主管最信賴的人選，也是同仁之間喜歡交流的不二人選，另外值得一提的是，喜悅(Wunjo)總能把挑戰化為樂趣在享受。

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穆彥全新作品《北歐密法‧盧恩符文》