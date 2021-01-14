【塔羅測驗】面對若有似無的愛情拍拖，我該堅持多久？

有時候郎有情妹無意，但兩個人關係看來又十分的融洽，感覺早已經萌生了愛情的花火，可能對方害怕承認或不想擔負成為情人的壓力，而遲遲沒有進展，到底你還要堅持多久呢？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

再堅持【半年】 很難得能遇上符合你條件的對象，這次請你要有多點耐心，畢竟不是你想戀愛的時候，別人也要跟著想談感情，其實現在對方可能正在忙碌著工作成就，甚至於是尋找自我，反正目前可不是把心思放在談情說愛上，這時若是你可以展現出誠意，不是只是任性的要求對方按照你的劇本演出，相信你們會有機會成為情人，發展出一段好戀情。

選B的你：

再堅持【三個月】 先不要急，對方其實並沒有說不交往，但是個性比較謹慎小心，會希望能多認識你的不同面向，在朋友面前的你、在工作職場的你，或是跟家人相處的你！畢竟真的要談到未來的交往，可能要跟你生活好一段時光，要是現在不搞清楚這些，到頭來三觀不合就糟糕了，所以你也不妨跟他一樣，好好的徹底觀察這個人，再來討論要不要交往囉！

選C的你：

再堅持【一個月】 明明看起來就相當的有機會，怎麼就是無法踏上交往之路呢？其實是你展開了太多積極的攻勢，讓他有點招架不住，對你產生了一些心理壓力！有時候對方還正在思考，偶爾給予一點時間空間，反倒能讓你們兩個人的關係加溫喔！對方已經很知道你對他的情意了，現在就讓這個人好好想想吧！你應該有聽過這句話：強摘的瓜不甜，是吧！

選D的你：

再堅持【一週】 其實該是你的，就是你的！真的無需再多做堅持了，其實對方已經表現得非常清楚了，那個愛情的對象可能不會是你，在這段相處之中，你也有諸多不滿，真的不用再欺騙自己了，人生很多事強求不來的，特別是跟感情有關，把這個人放下吧！也許身邊還有其他的機會，只待你自己睜開雙眼好好關注一下，才能遇上真正的理想情人。