2021上半年星座事業運：獅子將迎來巨大變化；天蠍忙到身心崩潰

以下是十二星座的2021上半年的工作運，可以參考太陽跟上升星座。

牡羊座：動力指數70%

牡羊座上半年會有許多要嘗試的計畫需要往前邁進，或許這些嘗試都還只是試水溫的開始，但對牡羊座來說，卻像是注入活水那樣，讓牡羊座躍躍欲試，不會只在乎結果是否成功，而是開始的那個動力，不過依舊要小心不要過於魯莽，該顧的現實還是得顧一下啦！

金牛座：安穩指數80%

金牛座上半年的狀況，依舊是會需要主導一些工作上的發展，不過看起來都頗輕鬆就能應付，這是你過去打下的人際關係上的基礎，所以大家會很信任你，所以就算看起來艱難的任務，也能在大家的幫助下一起完成，只是可能稍嫌不夠有動力，會比較安於現狀。

雙子座：動力指數80%

雙子座上半年的狀況，同時間會有許多需要你當下解決的事情，完全就是在考驗著你的反應能力，以及如何快速達到目的的各種挑戰。雖然不輕鬆，但這些事情會讓你學習跟接觸不同的面向，對你個人的能力提升是有很大的幫助的。

巨蟹座：小確幸指數70%

巨蟹座上半年的狀況，非常安逸於自己的小圈圈，只想顧好眼前的事情，跟同事打好關係，上班愉快的過去就好，日子過得算是蠻舒服的，但的確也是沒有什麼動力精進自己的能力，如果是需要打仗類型的業務、行銷工作，可能就會沒什麼進展。

獅子座：變化指數80%

獅子座上半年的狀況，會遇到許多事情跟往常的狀況都差異很大，你必須把過去的習慣完全拿掉，換一個全新的方式去面對，雖然過程你會覺得很驚恐，因為改變讓人覺得不安全，但這卻是必須去做的轉化，對你的未來是會有幫助的。

處女座：精雕細琢指數80%

處女座上半年的狀況，應該要強化你原本的技能，讓你的工作能力提升到比較高的檔次，雖然這會讓你覺得好像有點鑽牛角尖，不過如果你把這種計較的功夫用在專業的技術上，你會發現自己能突破一些過去無法達到的事喔。

天秤座：動力指數50%

天秤座上半年的狀況，會有許多要計畫與決策的事情，這將會影響到你未來工作走向很重要的安排，所以你必須思考周全，才有辦法下一個最好的決定，而這個決定也將會是對你最有益的方向，一定要仔細考慮後再行動。

天蠍座：想太多指數90%

天蠍座上半年的狀況，真的會忙到崩潰，這個崩潰還不僅是工作太多，而是情緒上不太能接受狀況，讓你處於一種很緊張、壓力很大的情況，其實事情也沒有那麼嚴重，很多時候是天蠍座的要求太高，又想一把抓，所以才會這麼崩潰，情緒真的要多加注意，不要過度影響了工作了。

射手座：動力指數60%

射手座上半年的狀況，會發現自己目前做的事情似乎已經沒有什麼挑戰性，但你擁有的這些經驗，可以是你的跳板，所以適合轉職或是跳槽到更好的地方，這會有助於你往後的職涯升級。

摩羯座：變化指數70%

魔羯座上半年的狀況，會發現自己手上握有很多的資源可以運用，但怎樣讓他變出一道好菜，就是摩羯座必須去安排的。如果安排得當，會讓你擁有很不錯的名聲，而且也會有許多的資源出現，幫助你完成你想執行的計畫。

水瓶座：卡住指數60%

水瓶座上半年狀況，似乎還卡在一個還沒解決的狀態中，無法離開也無法擺爛不管，可是你已經覺得非常地食之無味，所以感到被綁住的不自由，但這個時候卻依舊無法丟著不管，看來水瓶座必須再撐一段時間了。

雙魚座：想開指數70%

雙魚座上半年的狀況，是發現自己有一條很清晰的路已經安排好，自己就會踏上這樣的路線去做，不太會受到別人動搖，心無旁騖的決定要這樣走下去。不過這只是開端，想要經營得好，還是需要時間跟實力去醞釀的。

澤誼的人參青紅燈

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