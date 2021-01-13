每日星座愛情運勢2021/1/14 本日智慧星水瓶座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：6 幸運顏色：姜黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣六逆：很容易因為自己自信心不足而打翻醋罈子，對情人莫名的掌控力也會讓對方窒息，可能會有關鍵爭吵的發生。

金牛座－幸運數字：2 幸運顏色：寶石紅

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

權杖八正：跟對方感情很甜蜜的一天，無論要去哪裡或想做什麼都能夠得到很熱情的共鳴，一切也都進行得很順利。

雙子座－幸運數字：4 幸運顏色：夕陽橘

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

教皇逆：個人狀態比較不好，也容易跟對方因為一些小事情起爭執，例如對一些社會新聞或是他人的事情看法不同而鬧矛盾。

巨蟹座－幸運數字：3 幸運顏色：粉膚色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯五逆：對情人感到有點失望，可能是對方不夠貼心細心，內心總莫名感到落寞，卻也不想跟對方重新解釋一次自己要的是什麼。

獅子座－幸運數字：1 幸運顏色：銀色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍四正：比較容易陷入冷淡期，對感情的熱烈度會下降，不喜歡整天膩在一起之外，言談之間可能也會少了許多趣味。

處女座－幸運數字：0 幸運顏色：深藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯八逆：對於現有的感情可能會比較失望，想要放棄這段感情去找更好的，或是覺得自己一個人也許更好，建議要先好好想清楚是不是只是一時的衝動呢。

天秤座－幸運數字：7 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○○

金幣四正：因為缺乏安全感而想要把對方抓牢牢，不管是奪命連環Call或是逼問行程等都有可能會上演，可能會讓對方感到壓力甚大。

天蠍座－幸運數字：5 幸運顏色：松柏綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖九逆：對一些一直存在彼此之間的問題會想要開始著手改變，需要很大的耐心以及不斷的溝通，要堅持下去才能看到成果。

射手座－幸運數字：8 幸運顏色：祖母綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯女王逆：由於自身對感情的不安全感容易讓各位想東想西，更容易對身邊的情人莫名其妙發脾氣，需要對方無止盡的包容。

魔羯座－幸運數字：9 幸運顏色：金色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣二逆：雙方的付出沒辦法達到平衡，使得爭執變多了，兩人的感情也會受影響，外在因素的不確定性也會加增不少。

水瓶座－幸運數字：2 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍國王正：能給予對方極大的安全感，好像天塌下來都能頂著一樣，不過會比較嚴謹一點，對情感的要求也會比較高一點。

雙魚座－幸運數字：3 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖A逆：對情人的熱情下降不少，平常總是殷勤奉獻的各位今天也比較想要在家做點自己的事情，不想跟情人黏在一起。