每日星座愛情運勢2021/1/19 本日踏實星射手座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：2 幸運顏色：抹茶綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

權杖隨從逆：對自己太有自信很容易對對方頤指氣使的，不但容易引起對方不滿，甚至可能會有更多爭吵的狀況發生。

金牛座－幸運數字：9 幸運顏色：螢光綠

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：感情中遇到的瓶頸可能不是那麼容易解決，可能是累積已久的問題或是害怕的癥結點，解決方式可能還是需要多努力一點。

雙子座－幸運數字：4 幸運顏色：金色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣A逆：容易因為用錢方面沒達到共識或是收支不平衡，也因為這樣心情會有點悶，這樣的情緒可能也會影響到約會的氣氛喔。

巨蟹座－幸運數字：8 幸運顏色：夕陽橘

整體運：●●●●○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○

金幣九正：比較需要多點自己的空間，在經營感情方面可能會顯得比較自私一點，也容易引起對方的不滿，要多注意。

獅子座－幸運數字：1 幸運顏色：芭比粉

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

聖杯二逆：情緒上比較不穩定，跟對方溝通上也會有不融洽的狀況，言不及義的狀況比較多，心情也很容易被影響。

處女座－幸運數字：7 幸運顏色：深紫色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

權杖八正：下了班會想跟情人一起出遊走走，就算沒有辦法去太遠只要能夠膩在一起就覺得很幸福，也能增進感情喔。

天秤座－幸運數字：6 幸運顏色：寶藍色

整體運：●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

節制逆：對感情有點心不在焉，對方說了什麼也沒真正聽進去，很容易惹毛對方，自己的耐心不足情緒也很容易被點燃。

天蠍座－幸運數字：0 幸運顏色：姜黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

金幣七正：感情也需要經營，轟轟烈烈的愛情背後還是得靠踏實的經營跟時間的考驗才能成就一段美滿的感情。

射手座－幸運數字：5 幸運顏色：祖母綠

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣騎士正：對彼此的感情會有更長遠的規劃，喜歡跟對方一起討論關於未來的計劃，會覺得有滿滿的踏實與安全感。

魔羯座－幸運數字：4 幸運顏色：霧霾藍

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍八逆：嘗試去把兩人的問題拉到檯面上來處理，雖然兩人都不想面對，但這才是解決問題最快的方式，徹底解決感情才能更穩定。

水瓶座－幸運數字：3 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

死神逆：原本面臨破裂的感情有機會起死回生，再怎麼嚴重的爭執冷戰都有可以緩解的機會，但要怎麼運用就要看各位了。

雙魚座－幸運數字：0 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

戀人正：跟情人的感情甜甜蜜蜜，想法理念也都能夠達到共識，甚至有想要一起做些什麼投資或是工作的打算喔。