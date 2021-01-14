盼一整年就在等這次！尾牙中大獎機會最高的生肖TOP 3

又到了所有上班族最期待的尾牙季了，許多公司、企業為了體恤員工辛勞，都會舉辦尾牙餐敘，甚至還會加碼抽獎活動，犒賞員工一整年來的付出。而近日專寫命理的搜狐號《手相學生肖星座運勢 》專欄就透露，1月下旬後，「3生肖」將迎財神到家，流年起大運，好事不斷爽數錢！其中，「屬兔者」更有中大獎的機會。

生肖馬

屬馬的人在十二生肖中居於中位，一直發展的不溫不火，沒有什麼大的起色。 1月中旬屬馬人迎來徹底翻身的機遇，本月屬馬人將會徹底走出低谷，事業財運都有突出表現，恰逢今年屬馬人財運也很旺盛，必然在發展上有所成就，是難得的「名利雙收」之年。

生肖龍

屬龍的人待人友好，對人有包容心，做事更是親力親為，他們在生活中很多時候都會特別努力，給自己創造更好的成績。在1月中旬後迎來流年大運，好運不斷，彷彿財神到家，不論做什麼都能夠賺錢，2021年更是財運高漲，意外收入不斷，生活順心如意！

生肖兔

屬兔的人在1月中旬後，迎來三合吉星的出現，對自己的運勢幫助很大，事業上的阻力逐漸消失，好運不斷出現，工作發展順利，一路上收穫滿滿！不僅如此，財運也變得更好，有很旺的「偏財運」，意外收入會持續增加，甚至還有中大獎、得獎金的好事發生。（編輯：許苡晴）

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