2021年1/18~1/24十二星座塔羅運勢：天蠍人際關係順風順水；處女感情運如魚得水

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：寶劍隨從正－這星期專注力不錯，在學業、事業上有可為，有機會接到好消息。

貴人星座：射手座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期牡羊座的朋友們會比較想要學些專業的技能，思緒跟反應會比以往快，而且專注力也很夠，這對於吸收新知識非常有幫助的喔！

工作：

工作上會有機會學到更多東西，本身的狀況也不錯，是個吸收力良好的一週喔！只是要注意說話不要欠缺思考而太直接，以免得罪他人還不知道！

感情：

這週對於感情比較沒有以往的熱情或是新鮮感，不是因為不愛，只是這週的重心較不在感情上。很容易因為外務太多而冷落對方，需要多注意。

金牛座：聖杯十正－一切都處於安穩平靜的狀態，人際關係也很平穩，可以好好放鬆。

貴人星座：天蠍座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期金牛座的朋友們，身邊的一切狀態都呈現比較平穩的狀態，不管是工作、人際關係或是感情都很平順，雖然沒有變化可能有點無聊，但也能藉機好好放鬆一下喔。

工作：

這星期金牛座的朋友們工作上一切都很穩定平順，就算遇到什麼問題也都能夠獲得適當的幫助，或是自己就能夠好好處理，做起事情來得心應手，心情也很放鬆愉悅喔！

感情：

這星期金牛座的朋友們跟另一半就像老夫老妻一樣，雖然沒有什麼特別新鮮的樂子，但互相陪伴就是最穩定的甜蜜，要好好珍惜喔。

雙子座：聖杯女王正－情緒平穩溫和，凡事能夠為他人著想，人氣也水漲船高的一週。

貴人星座：天秤座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●●○

整體：

雙子座的朋友們這星期在人際關係上不錯，情緒上也相較於之前更溫和平靜，待人處事上能夠懂得恰如其分的應對進退，讓魅力提升了不少。

工作：

心思不會集中在工作上，可能不是那麼完美，但由於人際方面打得不錯，因此也算是非常得心應手喔！

感情：

這星期感受性較強，情感也比較豐富，感情方面是非常順利的喔！就算沒有對象，也有很多機會認識新朋友，異性緣也很好。

巨蟹座：權杖三逆－情急之下可能做了不正確的決定，導致接下來問題比較多也比較繁瑣。

貴人星座：魔羯座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們可能會因為一時情急之下做的決定，執行起來卻發現不是那麼的妥當，或是細節也不是那麼周全，可能會引發更多繁瑣的問題。

工作：

對自己太自負可能會對工作有不利的影響，不管在什麼職位都還是得虛心受教或多聽聽他人的意見，不要只顧著自己的想法喔。

感情：

對感情比較沒有安全感，可能是距離使然，或是雙方都很忙沒有時間好好見面經營彼此的感情，也要小心是否有外在因素的介入影響到這段感情。

獅子座：太陽正－對生活充滿熱忱與憧憬，運氣也非常好，無論什麼事情都很順利。

貴人星座：牡羊座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●●●●

整體：

這星期獅子座的朋友們做什麼事情都很順利，心態非常正面積極，也能夠拿出行動力來執行自己想做的事情，把心態放正，運氣相對也會很好喔。

工作：

這星期工作順利，與同事之間的相處也良好，也有不錯的貴人運。進度都在預料之中，就算有什麼小差錯也都有辦法化解喔！

感情：

與情人之間的相處很甜蜜，兩人之間的火花也很熱烈，想要去哪裡或是做些什麼都可以很積極的去完成。

處女座：戀人正－心情和諧愉快的一週，尤其在感情方面更如魚得水，凡事也進行得很順利。

貴人星座：金牛座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●●●

整體：

處女座的朋友們這星期無論做什麼都是非常順遂的，人際關係也經營得很好喔。就算有什麼困難也都能夠迎刃而解，不需要擔心太多。

工作：

這星期如果有什麼合作案要談，都會很順利喔！如果是一般工作上，與同事之間的相處也會很和諧，工作也會得心應手。

感情：

戀人牌就是感情牌的代表牌，也就是說處女座的朋友們這星期感情運是非常好的。有戀人的人會跟另一半相處得很融洽，單身的人也有機會邂逅到理想情人喔！

天秤座：金幣八正－注意力集中，專注於賺錢的一週，但容易因為這樣忽略身邊的人。

貴人星座：獅子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天秤座的朋友們會將重心放在賺錢上，對於其他方面要小心不要忽略了。人際關係上會比較疏忽一點，要記得賺錢重要，朋友也是很重要的。

工作：

工作上會放很多心思，一分耕耘一分收穫，會有穩定的收入來源。現在是處於播種階段，請好好打好根基吧！

感情：

這星期容易因為忙於工作而冷落對方。單身的天秤座朋友們也會沒什麼時間認識新的朋友或是與朋友相聚，感情方面也比較沒有時間兼顧。

天蠍座：聖杯隨從正－情感豐富熱心助人，身邊容易出現貴人，人際關係也很順遂。

貴人星座：處女座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●●○

整體：

這星期天蠍座的朋友們感受性也很強烈，更能夠站在他人的角度為他人著想，而且只要能幫上忙都能夠不遺餘力的去幫助他人，因此在人際關係上是比較容易有貴人的喔。

工作：

工作上容易遇上溫和的年輕貴人，工作運也算順遂，如果懂得運用一些人際關係的話，沒有什麼大問題，與同事之間的相處也很融洽，在團體中是不可缺少的一份子。

感情：

這星期天蠍座的朋友們在感情上是非常順利的。有情人的跟另一半有機會一起體會不一樣的浪漫經驗，或是外出旅行。單身的朋友們這星期也容易邂逅白馬王子喔！

射手座：寶劍六逆－情緒容易失控影響到正事的進行，思緒也比較容易打結影響計畫。

貴人星座：水瓶座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期射手座的朋友們情緒較容易失控，當情感淹沒了理智，對於應該有的正確判斷就會產生影響而有所偏頗，建議射手座的朋友們能夠理性控管自己的情緒，冷靜應對事情。

工作：

有可能會與他人溝通不良，或是工作遇上了沒辦法解決的阻礙。虛心請他人幫忙並不是壞事，好好的解決問題最重要。

感情：

容易感到不滿足，與情人也有溝通不良的狀況發生，又加上射手座朋友們這星期情緒較不穩定，更容易與另一半爭吵，建議各位要好好控制自己的脾氣，遇到問題先冷靜一下。

魔羯座：力量逆－富有壓力以及無力感的一週，容易因為外在因素放棄自己堅持的事情。

貴人星座：雙魚座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

魔羯座的朋友們這星期環境中容易有壓力，使得各位倍感無奈，也很有可能深思熟慮後放棄自己原本堅持的事情，建議各位可以再撐一下，吃苦當吃補吧！

工作：

這星期魔羯座的朋友們也許在工作上會面臨到龐大的壓力，感覺上有點力不從心。不過希望各位可別因為這樣喪失意志力，努力撐過去就會沒事的！

感情：

也許會有爭吵的發生，倍感無奈，但只要好好溝通，是沒有什麼大問題的！不要因為環境帶來的壓力而遷怒對方喔！

水瓶座：正義逆－整體局勢有可能會出現失衡或是不公平的狀況，要把持住不要衝動。

貴人星座：雙子座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期水瓶座的朋友們，這週可能會遇到一些失衡或是不公平待遇的狀況。有理說不清的狀況也很容易出現，有官司在身的朋友們也要多加留意是否會吃悶虧喔！

工作：

工作環境上容易遇上不合常規的事情，雖然很想要做些什麼來表示，但建議各位還是要保守一點，見機行事不要太衝動，否則會越來越糟糕喔！

感情：

容易因為一些付出多寡的問題與對方爭吵，建議要丟掉固執任性的一面，多點寬容與耐性喔！容易產生誤會，必要時要多與對方溝通喔！

雙魚座：權杖女王正－對於工作很有自己的想法，領導能力強，渾身散發自信的光芒。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●●○

整體：

雙魚座的朋友們雖然平常比較溫和，好像比較沒有主見，但這週卻顯得衝勁十足，對事情也很有自己的想法！無論是在各方面都很有活力與行動力，是個積極的一週。

工作：

這星期雙魚座的朋友們很容易將遭遇到的問題當作挑戰一一解決，領導能力也很好，能夠妥善分配人力在對的地方，可以好好發揮利用喔！

感情：

這星期雙魚座的朋友們對另一半是很熱情的，也有計畫想要出去哪裡玩玩走走，基本上是沒有什麼問題的。也許會有小摩擦，但感情反而越吵越好。