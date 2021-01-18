唐綺陽星座運勢／金牛易吸引年輕的桃花；雙子展現領袖魅力

【唐綺陽星座運勢週報1/18-1/24】

重要星象：太陽進水瓶，水星開始停滯，日土逐漸合相

太陽進水瓶，小心氣流的變化影響身體健康，避免行事衝動或勉強自己造成受傷。水星開始停滯，人際溝通狀況多，應適時調整表達方式，多點耐心溝通，做事避免忘東忘西，以及注意3C產品、交通等問題。日土逐漸合相，思考長遠的規劃，多關心周遭的長輩。

工作注意：白羊、雙子、巨蟹、水瓶

白羊：工作效益高，金錢上能有所回饋

雙子：凸顯創意登高一呼，展現領袖魅力

巨蟹：為瑣事而忙碌，能成為重要角色

水瓶：面對雜亂的意見，顧及長官的安全感

桃花注意：金牛、處女、天秤、魔羯

金牛：容易吸引年輕的桃花機會

處女：面臨抉擇，思考是否要繼續

天秤：放輕鬆別太嚴肅，能多一點桃花

魔羯：要懂得拒絕，避免讓人會錯意

財運注意：天蠍、雙魚

天蠍：當心發洩式花錢，要懂得控制自己

雙魚：正財運佳，工作價值比以往更提升

健康注意：獅子、射手

獅子：健康亮紅燈，請先照顧好心靈

射手：多運動泡澡，活絡筋骨比較好

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載