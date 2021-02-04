好想過個年直接中大獎財富自由！農曆春節財運爆棚的生肖TOP３

時間過得飛快，即將迎來2021農曆新年。近日專寫命理的搜狐號《手相學生肖星座運勢 》專欄就公布，2月中上旬，也就是過年期間，「3生肖」的財運將會大紅大紫，逢財必發，有機會中大獎。

生肖牛

今年生肖牛流年與太歲相刑，在刑太歲的影響之下，生肖牛這一年裡的運勢並不是很好，所以之前生活中生肖牛也是吃了不少苦頭。 1月下旬大劫已過，財運大紅大紫，發橫財中大獎，吉祥如意，有厚土加身，讓生肖牛吉祥如意發橫財，錢多到花不完。

生肖羊

生肖屬羊人，做事穩重踏實，對於自己未來的發展，也很有自信。屬羊人今年是「比肩星」助身，運勢上得貴人照顧，生意興隆，職場如意，會有非常的好的機遇。屬羊人雖然這幾年過得很苦，1月下旬開，運勢旺，橫財大發，鈔票多多，苦日終於過到頭了，前期的努力為現在的發展奠定了良好的基礎，2月中上旬以後運勢飛升，會有豐厚的財富收入。

生肖龍

生肖龍的朋友，有智謀又很勇敢，辦起事情來果斷，行動力又迅速，且還樂於接受和嘗試新事物。大獎追著跑，橫財如雨！ 1月下旬開，逢財必發，財富千百萬，他們的好運將不請自來，每天都有不一樣的驚喜出現，添丁旺福，喜上眉梢，大賺特賺，吉祥如意，前景大好。（編輯：許苡晴）

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