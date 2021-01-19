「結婚」是人生中重要的一環，婚後的日子更是需要兩人同心協力、互相扶持。以星座命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》分享被公認是好妻子的「3星座女」，娶到她們一生幸福，第3位更是許多男性心中的夢中情人，一起來看看你的另一半是否也上榜了？

金牛座

金牛女帶有女性傳統溫順的特質，拿手主內，婚後的她們很懂得持家、理財，能把財政計畫完善，並做出最佳的分配，假如老公的工作需求她們辭去職務在家做家庭主婦，她們會情願拋棄全部，把家中的全部打理的有條不紊，給足老公援助和體面。

天蠍座

天蠍女對於愛情的忠貞讓她們在婚後對於自己老公的感情反而會越來越升溫，越來越對老公產生依賴感。其次，天蠍女的工作能力是非常強悍的，所以在事業上時候絕對能夠幫助到自己愛人的，這樣的女人男人可千萬別錯過。

雙魚座

典型的雙魚性格女孩，根本就是男人夢中情人的化身！她的舉手投足都充滿了女人味，猶如童話中走出來的小美人魚。她總是用溫柔的眼睛看著你，認真的聽你說話，不管是說理想，還是吹牛，她都不會潑你冷水。她不會問你一大堆世俗現實的問題，或逼你多賺一點錢。她總是說些溫柔浪漫的話。因為她的信賴，你自己充滿了信心！雙魚座的女孩從來不會想駕馭男人，她甘心躲在你的懷裡，受你保護、讓你憐惜。（編輯：賴詠璿）

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