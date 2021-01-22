2021辛丑牛超強新春發財開運法！9步驟做完直接旺一整年

「大拼厝，才會大富貴」的諺語是有道理的，太歲新舊交替之際，最需要執行的就是除舊與布新。易經財經專家陶文出版《2021牛年開財運賺大錢》（時報出版）提到，在風水學術中有一種「接天心開運法」，那就是在「元運」交替之際整修屋宅，迎接新的「元運」氣息再旺個20年。而新舊年交替之際，即便「元運」沒有改變，也可以藉著「大掃除」的「除舊布新」之舉迎接「天心」，9步驟讓好運勢可以再旺個一整年，繼續看下去就對了！

【步驟 1】 除殘（接天心開運法）

除舊布新日子的選擇是有眉角的。農民曆上的「破日」與「除日」是最為理想的「除殘日」，能夠真正達到破除與袪穢的效果，日期分別如下：

⑴ 陽曆1月30日星期六（臘月十九日）

這一天擁有許多吉星照拂，又是具有破除效應的「除日」，吉利的時間是「巳時」，早上9點15分至10點45分，方位從「正北方」開始。

⑵ 陽曆2月5日星期五（臘月廿四日）

「月破日」是最好「破除」晦氣的日子，除舊的效果愈好，布新的能量就會強大，來年才會更幸運。時間以「午時」為佳，亦即早上11點15分至中午12點45分。方位從「正北方」開始。

⑶ 陽曆2月9日星期二（臘月廿八日）

這一天雖然不是「破日」與「除日」，卻是具有開創好磁場的「開日」，由於日辰的納財入庫吉氣十分明顯，因此在大掃除後有必要馬上安財庫。

【步驟 2】 送神

「送神早，接神晚」因此送神日通常會在臘月廿四日的清晨，甚至於早子時。因為送了神，才方便百無禁忌地執行清掃事務。請準備鮮花、發糕、糖果，除了必備的金紙外，務必添加「天馬金」和「甲馬」，備妥交通工具以便「送佛送上天」。

早期的「送神」指的是送「灶神」，時代變遷現在則是送家中所祭祀的神明，亦即「送百神上天」。

吉利時間：廿四日送神的吉利日辰，0點18分（早子時）執行最佳。

另外一定要記住的是，務必前往當初安太歲的廟宇感謝太歲星一年來的照顧，並且在廟宇進行送太歲的儀式。

吉利時間：辰時（7點至9點）和午時（11點至13點）。

【步驟 3 】清魨

送神之後才可以清魨。將神龕上神明與祖先的香爐請下，佛龕清掃一番，再將香爐內的香灰「拋出」（記得是「拋出」，不是倒出），篩掉香腳殘渣，留下三分之一舊香灰，篩過後再加上新的香灰。壓寶招好運：在香爐底下放十二枚硬幣，一正一反排列，四季進財，月月平安，八方迎貴，招財納福，因此稱之為「壓寶」。

吉利時辰：廿四日送了神即可開始，時間則以子時（0 點38分）、巳時（早上9點至11點）和亥時（晚上9點至11點）為佳。

【步驟 4 】照虛耗（暖歲與續旺氣）

古時候是為了不讓耗子偷吃過年的食物，因此燈火通明，後來發現這樣做可以讓家宅運氣更好。除夕夜當天開始一直到年初五，家中各處都要維持燈火通明狀態，日夜都如此，除了因為財神不入穢門，喜歡選擇明亮之宅外，也有「暖歲」與「續旺氣」的神效。想要接旺氣就請不要省那一點點的電費了，初五之後，請在玄關與客廳留下一盞一整年的開啟的「旺宅長明燈」。

【步驟 5】 接財神（三元吉時接財神）

這是新春期間最重要的活動，不管你人在哪裡，家中、外地都要執行，因為可以啟動一整年好運氣。「三元及第」在古時候是指連續考中鄉試、會試、殿試且第一名的人，被稱為「連中三元」。而現代人的「三元及第」是指好事接二連三，好運旺旺來。

「元」代表好的開始，除夕晚上0點整，是一年、一月、一日的開始，也是專家高人所說得「三元及第」大吉時，三元就是「歲之元，月之元，日之元」，「三元吉時」接財神旺運重頭戲，除了旺宅旺財外，還可營造「三元及第」的吉象，除夕夜跨年之際，在大門外燃放鞭炮，有催旺發達之功。此刻在神龕前拜拜接財神可旺財富，發事業。家中沒有安神位者，可前往廟宇，或在家門口、前陽台雙手合十默拜（面向東北方為佳），誠心祈禱，迎接財神入宅，有點香就將香插在屋宅的財庫位或佛龕香爐。

【步驟 6】 元旦焚香開門出行

台灣諺語：「走春，走春，愈走愈春。」其中的「春」有「儲存」、「圓滿」、「豐盈」和「順心如意」的意涵。大年初一第一次出門就是「出行」，也稱為「走春」，是運用「奇門遁甲」的時空旺運策略，迎接最好的吉氣讓「好的開始，成為成功的全部」。「焚香開門」：亦即「開財門」，其實零點的「三元吉時」的放鞭炮就已經執行。

2021年的大年初一是「辛卯日」，擁有「坐擁偏財祿」與「文昌星」的特質，是一種智慧生財、財源廣進的磁場，所以「焚香開門」和「三元及第」的「接財神」，為的就是發財富和興事業。卯時則是今年「焚香開門」的吉時，「焚香關門」則取未時，是將好運與財富收入家宅的大吉時。

「出行」：大年初一的第一趟出門，亦稱為「走春」、「走喜神方」或「行大運」，至少走365步以上，代表好運一整年。逢人道恭喜，具有「心想事成，旺財旺運」的吉利之應。此法十分應驗，想好運旺旺來就一定要執行。出行吉時和方位：

卯時（偏財祿時5點15分至6點45分）

東北方「休門」，又是太歲「景門」與「陽貴方」，又是九星「吉慶方」，此方出門拜拜「寅做卯發」，旺貴人，興事業，旺家業，幸福美滿。

辰時（7點15分～8點45點）

正南方「休門」，又是太歲星的「開門」與「陰貴方」，又是九星「官貴方」，此方出行代表加官晉爵，事業興盛繁榮，更上一層樓。正南方行走大約365步之後，轉往西南方，迎接太歲「喜神」，照拂一整年。

未時（13點15分～14點45分）

是這一天的「財星入庫時」，想廣納財富，升官發財，請往正西方「生門」出行，此方為太歲「天乙貴人方」，又是九星「大財富方」。此方出行可營造名利雙收好吉氣。

【步驟 7 】接天神

年初四日是迎接天神回到凡間繼續考核人間善惡的日子。俗云「送神早，接神晚」，因此接神時間大部分在傍晚時刻。不管讀者們用什麼樣的金紙，一定要記得加上「甲馬」，讓神威更加顯著。

【步驟 8 】祭財神

初五日俗稱為「送窮日」，將過年期間所累積的垃圾送出家門。在習俗上，初五才是接財神的日子，不過由於為了提防給別人先接走了，於是一家比一家早，就出現了筆者前述之除夕夜的「接財神」動作。

【步驟 9 】開張、開市拜拜

開張、開市拜拜是一種宣示，也是為了向幸運之神許願，邀請「五路財神」來助長財氣，讓辛丑年可以更順利，財運更亨通。而這樣的開市拜拜也為了提升公司夥伴的信心，最重要的是讓「好的開始，成為成功的全部」，良辰吉時迎接好彩頭，好運旺旺一整年。開張吉日如下：

初一日

歲德、月德合星併臨的大吉日，此日開張拜拜大吉祥。過年期間可前往廟宇拜拜，安太歲，也為公司事業開張。事實上，每個人都可以為自己「開張」，那就是開啟一整年的好運勢。開張時間：

卯時（5點15分至6點45分） 為偏財祿時，大利商務買賣與業務行銷業者。

午時（11點15分至12點） 為尊貴的「官祿時」，大利高階主管與公職人員，以及新創業者。

初四日

天貴星職事的三合日。此日為「天地正合」與「食神生財」的大吉日。公司事業可在這一天先拜拜，公定上班日再上班工作即可。開張時間：

卯時（5點15分至6點45分） 為「天赦」「帝旺」大吉時，服務業、行銷、創意、演藝、文化……業者最為吉利。

巳時（9點15分至10點45分） 為「進祿時」，適合各行各業，而餐飲業最為吉利，此時開張可進食祿、財祿與官祿。

初七日

天德日。此日為「食神生財」與「合作生財」的大吉日。此日拜拜開張可旺財富，招人緣，最適宜新開創的公司，或者想讓公司與事業出現吉利轉型的人。開張時間：

辰時（7點15分至8點45分） 為「六合時」，大利營造天時、地利、人和的吉利好磁場。

巳時（9點15分至10點45分） 為「傷官生財」的「三合時」，適宜「武市」，營建、保全、軍警、冒險性質行業。

午時（11點15分至12點） 為「日祿生財」的「文昌時」，適宜各行各業，最適合「文市」業者，如企劃、行銷、公關、文化、創意、教育……等行業。

十三日

文昌日。此日為「文昌星」主事的日辰，由於同時存在著「食神生財氣」的能量，因此還是大利商務買賣、業務行銷與投資理財業者。開張時間：

卯時（5點15分至6點45分） 為「祿貴交馳時」，此時開張拜拜，發得快，旺得更快。

辰時（7點15分至8點45分） 為「暗貴人時」，此時開張拜拜，大利旺事業貴人。

巳時（9點15分至10點45分） 為「財祿」「官祿」併臨的時間，此時拜拜開張「名利雙收」。

文／陶文

本文出自《2021牛年開財運賺大錢》時報出版

【看更多請到博客來】