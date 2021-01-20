2021上半年十二星座人際關係運勢：金牛斷捨離不良關係，牡羊貴人多到讓人羨慕

以下是12星座在2021上半年的人際關係上的運勢，你可以看太陽和上升星座喔！

牡羊座：貴人運佳

牡羊座在上半年的人際關係運勢是非常強運的，你們會遇到許多貴人的幫助，這些貴人能夠推助你想要做的事情，可以更順利的完成。請一定要好好把握這個強運的機會啦！

金牛座：斷捨離不良關係

金牛座在上半年的人際關係，會開始想要斷捨離一些不必要的人、早就困擾你很久的人，而且這些是很自然而然地劃出界線。所以，趁著下半年好好想清楚，哪些人是你覺得早該遠離的，盡早清算一下，早離開早超生。

雙子座：互相學習的機會

雙子座上半年的人際關係，會有很多機會去認識各種不同的人。你們也會有一些合作的機會，互相學習跟成長。雖然大家並不會有很黏膩的關係，可是會英雄惜英雄的尊重對方的意見，所以好好趁著這個機會 可以學習一些你之前沒有接觸過的東西，對你是非常有幫助的喔！

巨蟹座：不滿的情緒爆發

巨蟹座上半年的人際關係，會跟其他人有很多情緒上的糾葛，你會有一些早就不滿的事情想要爆發，所以會跟身邊的人，容易有很多的爭執。這些讓你不開心的事情，你也無法第一時間就可以說清楚，所以顯得會非常的糾纏，情緒不愉快啊。

獅子座：得到許多資源

獅子座上半年的人際關係是很不錯的喔，你會發現，你不用做太多的事情，都會有人把資源拿出來貢獻給你，你只要好好的挑選，你需要什麼樣的資源，去完成你想要做的事情。不過建議也別太貪心，畢竟欠人人情還是有負擔的。

處女座：有控制感覺的關係

處女座在上半年的人際關係，會很容易有一種強勢的感覺。不是你強勢，就是他人會很強勢。所以一直會有種「到底現在我該聽誰？」的控制感。這其實不太輕鬆，因為人際關係，如果牽扯到控制的話，會讓人覺很辛苦，這是處女座特別要小心的地方啊。

天秤座：要挑選好的機會

天秤座上半年的人際關係運勢，會覺得自己忙得有點團團轉，因為你會認識到各種不同的人。雖然都無法深入，可是他們會給你一些不錯的機會跟資訊，讓你眼花撩亂不知道該聽誰的？請你好好的篩選 ，這裡面不乏一些不錯的資訊跟機會，如果能挑到不錯的情報，會對有所幫助喔。

天蠍座：自己的小圈子

天蠍座上半年的人際關係的運勢，你會只想要跟特定的族群往來，其他人不會有太多的興趣想要接觸。這些人，通常都是跟你非常有默契能溝通的，對你來說你想要把時間和力氣，花在這些你欣賞的人彼此去交流，互相給予意見，彼此陪伴。

射手座：新的人際圈

射手座上半年的人際關係運勢，你會有很多新的機會去認識新的圈子，這個圈子是你以前都沒有任何接觸過的，所以你會覺得非常的好奇。上半年對你來說是一個探索新開始的機會，或許你可以從中發現一些你以前沒有注意到的東西，進而幫助你展開新目標。

摩羯座：被欣賞的強運

摩羯座在上半年的人際關係的運勢，是過去經營的人際，都慢慢地開花結果，你也開始被注意到你真正的實力。上半年人際關係的運氣會非常好，幾乎是你做什麼事情都立刻會有人注意到你並且被欣賞呢。

水瓶座：無法動彈的忍耐

水瓶座上半年的人際關係運勢，會覺得自己好像被困住了。有一些人給水瓶座很多壓力，讓水瓶座覺得自己無法伸展拳腳，不過短時間好像也沒辦法立刻解決，畢竟這樣的問題已經累積了很久，只是在這個時候就是這樣爆發出來了。

雙魚座：團體的合作關係

雙魚座上半年的人際關係運勢，幾乎都是跟你工作上的夥伴有關係，這些人會跟你有很多密切的往來跟合作。你們會形成一個很良好的共識與默契，可以趁著這個時候把一些過去延宕的事情做一做，你會覺得有團體的幫忙讓你輕鬆很多。

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