每日星座愛情運勢2021/1/21 本日穩健星獅子座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：1 幸運顏色：米色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍九逆：能夠去溝通解決彼此的問題就是個好的開端，就算中間還要經歷許多反覆溝通，至少已經開始有緩解的趨勢了。

金牛座－幸運數字：3 幸運顏色：深藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍二逆：逃避兩人之間很明顯存在的問題只會讓問題急速惡化，消極的面對也沒有辦法讓傷害降低，還是要勇敢一點去面對問題。

雙子座－幸運數字：2 幸運顏色：紫色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

愚者逆：太過天馬行空的想法容易幻滅，也許會想著來點浪漫的情節，在對方眼裡卻是不切實際，心情也會受到打擊。

巨蟹座－幸運數字：7 幸運顏色：松柏綠

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

權杖六逆：容易跟對方因為各持己見而引發爭吵，越想要控制對方就越容易失控，自己也會感到百般無奈。

獅子座－幸運數字：9 幸運顏色：螢光橘

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣騎士正：可能會花點錢來提升一下約會的品質，可能去吃個大餐或是買個禮物送給對方，兩人的感情也很穩定。

處女座－幸運數字：5 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

教皇逆：太顧朋友或是想要做到面面俱到反而容易讓情人感到委屈，該把持的原則還是要有，不然反而容易失去更重要的人。

天秤座－幸運數字：8 幸運顏色：珊瑚粉

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

力量正：相愛很容易但相處就需要雙方互相包容忍讓，不見得每次都得占上風，有時候稍微的退讓態度柔軟一點反而能更快達到共識。

天蠍座－幸運數字：0 幸運顏色：可可棕

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

權杖國王逆：對待情感太過敷衍，只要對方要求什麼都是隨便帶過，這樣只會引發更多爭執點，還是謹慎一點吧。

射手座－幸運數字：6 幸運顏色：灰色

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：對於曾經受過的情感委屈可能會在這個時候因為某些狀況而湧入心頭，對感情可能會有點灰心失望，不想放太多心思。

魔羯座－幸運數字：4 幸運顏色：石柳紅

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣十逆：容易將金錢或是物質凌駕在情感之上，對待感情也比較沒有那麼誠懇，變得有點唯利是圖的感覺。

水瓶座－幸運數字：7 幸運顏色：靛色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

金幣二正：如果真的要走下去就需要好好規劃一下跟對方的未來，就算沒辦法做很全盤性的規劃，至少一些基本的考慮要先有喔！

雙魚座－幸運數字：0 幸運顏色：天空藍

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

月亮正：感情中潛在的問題雖然暫時還沒浮出檯面，但心裡總是覺得不安，情緒也比較容易受影響，需要多溝通了解彼此的想法來避免更大的問題。