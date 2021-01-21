每日星座愛情運勢2021/1/22 本日踏實星金牛座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：2 幸運顏色：南瓜色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

權杖八正：可能會安排要跟情人一起做什麼事情，無論是出去玩或是一起從事工作上的活動也會非常順利和樂。

金牛座－幸運數字：6 幸運顏色：翠綠色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

金幣女王正：能有個穩定陪伴的交往關係對各位來說是非常滿足幸福的，也願意為這段感情投入更多實質上的資源。

雙子座－幸運數字：1 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○

金幣九正：比較需要多點自己的空間，在經營感情方面可能會顯得比較自私一點，也容易引起對方的不滿，要多注意。

巨蟹座－幸運數字：4 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣A逆：容易因為收支不平衡而導致鬱悶，甚至因為一些消費的問題而引起雙方的爭執，雙方要在這方面得到共識還是需要多加油。

獅子座－幸運數字：0 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

戀人正：跟情人的溝通很順暢，兩人的想法理念也都能夠達到共識，可以說是幸福感十足，心情非常愉悅呢。

處女座－幸運數字：7 幸運顏色：深灰色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍五逆：如果雙方的溝通上有什麼問題不妨稍微退一步，不要正面爭執，旁敲側擊來跟對方好好溝通說不定比較有用喔。

天秤座－幸運數字：9 幸運顏色：珊瑚粉

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：感情中遇到的瓶頸不是那麼容易解決，可能是累積已久的問題或是害怕的癥結點，解決方式還是需要多努力一點。

天蠍座－幸運數字：3 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

死神逆：原本面臨破裂的感情有機會起死回生，可能會因為一些共同的計畫而緩解衝突，再怎麼嚴重的爭執冷戰都有可以協調的機會。

射手座－幸運數字：8 幸運顏色：橄欖綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

權杖隨從逆：對自己太有自信很容易對對方頤指氣使的，不但容易引起對方不滿，甚至可能會有更多爭吵的狀況發生。

魔羯座－幸運數字：5 幸運顏色：寶藍色

整體運：●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

節制逆：可能會花比較多錢在出去旅遊或是表達心意，但經濟狀況可能不是那麼優渥的狀況下也很容易失衡。

水瓶座－幸運數字：6 幸運顏色：茶色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯四正：對感情比較懶散被動比較想要在家裡宅著不想出去約會，也有可能會因為懶洋洋的而忽略了情人的感受喔。

雙魚座－幸運數字：3 幸運顏色：姜黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

金幣七正：感情也需要經營，轟轟烈烈的愛情背後，還是得靠踏實的經營跟時間的考驗，才能成就一段美滿的感情。