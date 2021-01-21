【塔羅測驗】除舊佈新！我該從哪個生活環節做起？

每當要到新年的時刻，大家都想要迎接好運，但若是沒有把舊的負面情緒丟掉，我們的心靈哪來的空間可以裝進這些新希望呢？到底要從哪個生活環節做起，能讓你整理自我、全新出發呢？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

【斬斷情絲】讓你除舊佈新！ >> 也許之前你都為了人際關係而煩惱，無論是與家人的牽絆、朋友的互動，或是愛情的困惑。是時候把這些狀況做個處理了，有聽過「事不過三」這句話吧！真正會關心你的人，在你付出超過三次的心意，若是對方一次都沒有回饋，那就該放下了。把力量拿回到自己身上，別在不對的人身上下功夫，這樣才是真的疼惜自己、愛自己，自然就會有人來愛你！

選B的你：

【找回自由】讓你除舊佈新！ >> 若是你每天的時間都排得滿滿滿，那請你先問問自己，這樣開心嗎？要是你本來就是喜歡忙碌，那十分恭喜你，你的這些累積，未來都會為你帶來豐厚的報酬！但如果你現今正感覺到委屈，這時可得請你先放下手邊的事物，好好思索一下，真的有這麼多的責任是要你背負？還只是當下逞一時之快的失策呢？釐清真的屬於你的課題，才能真正的提升！

選C的你：

【整理居家】讓你除舊佈新！ >> 無論是你家、或是辦公室，都是該騰出一點時間好好整理了！有些不需要的東西，別再留了；有些不真誠的回憶，別懷念了；有些勢必調整的作法，別等待了。從身邊的小東西開始動起來，你會發現除了環境乾淨之後，人也神清氣爽了起來，而且在這樣一點一滴的調整之餘，你會也會驚覺你開始慢慢的變得勇敢，因為不再害怕失去、也欣然接受改變了！

選D的你：

【告別焦慮】讓你除舊佈新！ >> 別再讓追求完美束縛自己了，總是認真看待每一件事情的你，這是你很棒的優點，但怎麼現在變成一個大盲點呢？擔心自己做得不夠好、想得不夠多，這些都是來自你的反應過度！接下來請相信你自己吧！別想著一定要面面俱到，因為那樣的糾結會拖垮你的心情，只需想著這是不是你要的，你能為自己的決定負責就好，未來將會慢慢的找回自信的！

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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