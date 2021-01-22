每日星座愛情運勢2021/1/23 本日和樂星牡羊座
總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！
牡羊座－幸運數字：1 幸運顏色：紫色
整體運：●●●○○
愛情運：●●●●○
財運：●●●○○
聖杯三正：假日可以帶著情人跟朋友們一起出去聚會放鬆一下，這樣不僅顧了朋友，也能夠讓對方更安心，大家相處也會更融洽。
金牛座－幸運數字：7 幸運顏色：淺棕色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●●○○
寶劍八正：容易因為怕傷了彼此的感情而不敢把問題攤開來說清楚，但這樣拖延下去也只是讓問題越來越大，沒辦法獲得真正的改善。
雙子座－幸運數字：6 幸運顏色：桃紅色
整體運：●●●○○
愛情運：●○○○○
財運：●●●○○○
星星正：只要兩個人在一起就能感受到滿滿的正能量，要好好珍惜這樣的對象，如果有什麼需要溝通協調的也可以趁這時間理性溝通。
巨蟹座－幸運數字：0 幸運顏色：草綠色
整體運：●●●●●
愛情運：●●●●○
財運：●●●●○
權杖A正：對感情非常積極熱情的一天，只要對方有需要必然隨傳隨到，雖然沒辦法去很遠的地方，但只要有彼此在哪裡都很有趣。
獅子座－幸運數字：3 幸運顏色：白色
整體運：●○○○○
愛情運：●○○○○
財運：●●○○○
節制逆：跟情人容易因為價值觀或是兩人用錢的方式不同等事情爭吵，溝通沒辦法達到共識，兩人的感情也會被打上問號。
處女座－幸運數字：5 幸運顏色：黑色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●○○○
寶劍九逆：如果一段感情總是存在猜忌與不信任會很痛苦，不妨嘗試多給予彼此信任，也許緊張的關係能改善不少。
天秤座－幸運數字：4 幸運顏色：深藍色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●○○○
聖杯隨從逆：會因為自己做了什麼事情而心虛，反而對情人太過矯情，這樣不但沒有加分效果反而讓人家更懷疑，還是拿出一片真心誠意不要亂出花招。
天蠍座－幸運數字：2 幸運顏色：橘色
整體運：●●●●●
愛情運：●●●●●
財運：●●●●○
權杖女王正：週末想要去那裡做什麼吃什麼等都很有主見，也有可能會掏腰包跟對方大快朵頤，兩人的感情也很甜蜜喔。
射手座－幸運數字：4 幸運顏色：牛血色
整體運：●●○○○
愛情運：●●●○○
財運：●●○○○
太陽逆：會因為一些偶發事件而對情人有點扣分，雖不嚴重但對感情的熱情也會比較消退，可能會將重心轉移到別的地方。
魔羯座－幸運數字：8 幸運顏色：土耳其藍
整體運：●●○○○
愛情運：●○○○○
財運：●●○○○
寶劍女王逆：容易將注意力放在一些微不足道的事情上，也很容易挑對方語病，一個小事情就能鑽進死胡同裡面，兩人的感情也顯得不自在。
水瓶座－幸運數字：9 幸運顏色：棗紅色
整體運：●○○○○
愛情運：●○○○○
財運：●●○○○
隱者逆：比較會有不想主動，什麼都不想做的情況，對感情也是比較消極不想經營，想要多一點自己一個人的空間跟時間。
雙魚座－幸運數字：2 幸運顏色：灰色
整體運：●●●○○
愛情運：●●○○○
財運：●●○○○
寶劍三逆：可能會有機會跟前任有交集，但也會發現當初那種痛不欲生的感覺早已不知去向，但也別因為聯繫而破壞現在的生活喔。