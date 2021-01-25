每日星座愛情運勢2021/1/26 本日平衡星獅子座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：8 幸運顏色：螢光綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

金幣七正：感情也需要經營，轟轟烈烈的愛情背後還是得靠踏實的經營跟時間的考驗，才能成就一段美滿的感情。

金牛座－幸運數字：9 幸運顏色：茶色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣八逆：比較懶散的一天，對情感的經營也有可能比較散漫，不想花太多精力在對方身上，也有可能會因為其他事情而忽略對方的感受。

雙子座－幸運數字：6 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

力量逆：負面情緒比較大，容易因自己壓力太大而影響到對方，或是外在給予的壓力太大而影響到雙方的情感。

巨蟹座－幸運數字：7 幸運顏色：水藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

聖杯騎士逆：在感情上可能會有點三心二意，或是有些其他的誘惑，可能會跟其他異性有點曖昧或是小脫序的狀況，需要自己多把持點。

獅子座－幸運數字：5 幸運顏色：金色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

節制正：能夠將人際關係調整到完美的平衡點，能讓愛情與友情親情互相影響，大家的感情更融洽，自己心情也會很美好。

處女座－幸運數字：1 幸運顏色：紅棕色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

命運之輪逆：感情上似乎會遇到一些莫名的阻力，兩人之間的溝通也會雞同鴨講似的感到很疲憊，建議各位能先找到真正的問題所在，不要把精力浪費在一些雞毛蒜皮的小事情上。

天秤座－幸運數字：2 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍國王逆：整個人比較負面一點，在感情中也對對方比較嚴苛，甚至有許多不合理的要求，也是很難溝通的一天。

天蠍座－幸運數字：3 幸運顏色：銀色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍五逆：如果雙方的溝通上有什麼問題不妨稍微退一步，不要正面爭執，旁敲側擊來跟對方好好溝通說不定比較有用喔。

射手座－幸運數字：0 幸運顏色：葡萄紫

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

愚者逆：太過天馬行空的想法容易幻滅，雖然愛情是感性的領域，但如果因為對情感的要求過高而影響到正事也不妥當喔。

魔羯座－幸運數字：4 幸運顏色：淺灰色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

權杖三正：雙方有可能因為家庭或是其他因素分隔兩地，但只要能夠互相信任體諒也是可以甜甜蜜蜜的唷。

水瓶座－幸運數字：9 幸運顏色：櫻桃紅

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

聖杯十逆：在感情中一切雖然看似美好心裡卻有點美中不足的缺憾，要知道一百分是從內心感受的而不是光看外在條件，要懂得互相包容。

雙魚座－幸運數字：2 幸運顏色：小雞黃

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

金幣十正：對感情渴求穩定與踏實的感覺，但也會很在意一些實質上的條件是否能夠成就更進一步的情感狀況。