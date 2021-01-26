每日星座愛情運勢2021/1/27 本日熱情星雙魚座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：8 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯七逆：可能會突然清醒發現自己正陷於一個甜蜜的陷阱之中，對方的愛是不是真的愛，還是背後有什麼目的都值得去深思。

金牛座－幸運數字：4 幸運顏色：藍灰色

整體運：●●●●○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○

金幣九正：單身的朋友們可能會有機會有純粹不帶感情的性關係，因為不想被羈絆而不想多談感情，如果已經有穩定關係的朋友們可能會考慮更進一步的發展。

雙子座－幸運數字：6 幸運顏色：湖水藍

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：很容易因為一些誤解產生不信任而對對方冷言冷語，建議各位就算有什麼疑慮也要提出來討論，不要自己鑽牛角尖。

巨蟹座－幸運數字：1 幸運顏色：翡翠綠

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

戰車正：對感情很有熱情與活力，下班後可能會想跟情人來場浪漫甜蜜的約會，去看夜景或是去兜兜風也不錯。

獅子座－幸運數字：2 幸運顏色：芥末綠

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

權杖騎士正：在感情中屬於比較積極熱情的一方，會主動想一些新鮮點子邀對方一起同樂，也會讓對方感受到滿滿的熱情。

處女座－幸運數字：9 幸運顏色：米色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

審判逆：可能會因為環境問題或是沒辦法改變的因素，而被迫分開或是感情上可能有什麼需要犧牲的，也許是自由也許是時間等等。

天秤座－幸運數字：3 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：對於曾經受過的情感委屈，可能會在這個時候因為某些狀況而湧入心頭，對感情可能會有點灰心失望，不想放太多心思。

天蠍座－幸運數字：0 幸運顏色：粉膚色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

吊人逆：對一段不平衡的感情忽然有所覺悟，雖不見得會馬上離開，但也想辦法讓關係恢復平衡，付出也會比較少一點。

射手座－幸運數字：7 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣四逆：因為害怕失去而更鑽牛角尖，在每一個小細節都仔細得讓人覺得不可思議，也容易因為這樣讓對方的壓力更大喔。

魔羯座－幸運數字：1 幸運顏色：酒紅色

整體運：●○○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

教皇逆：跟對方的默契交流似乎出了點問題，兩人在溝通上遇到一點瓶頸，今天也比較想要一個人做些自己的事情不想要跟情人黏在一起。

水瓶座－幸運數字：5 幸運顏色：靛色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

月亮正：情緒上有點優柔寡斷，在愛情方面也很容易陷入一種模糊不清的地帶，尤其是身處曖昧的朋友們也會因為這樣反覆思索猜探對方的心意。

雙魚座－幸運數字：6 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖A正：單身的朋友能夠在今天對喜歡的人主動出擊，就算沒有把握也想試試看，好好把握機會就算失敗了也有它的意義。