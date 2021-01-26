每日星座愛情運勢2021/1/27 本日熱情星雙魚座
愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！
牡羊座－幸運數字：8 幸運顏色：薰衣草紫
整體運：●●○○○
愛情運：●●●○○
財運：●●○○○
聖杯七逆：可能會突然清醒發現自己正陷於一個甜蜜的陷阱之中，對方的愛是不是真的愛，還是背後有什麼目的都值得去深思。
金牛座－幸運數字：4 幸運顏色：藍灰色
整體運：●●●●○
愛情運：●●○○○
財運：●●●●○
金幣九正：單身的朋友們可能會有機會有純粹不帶感情的性關係，因為不想被羈絆而不想多談感情，如果已經有穩定關係的朋友們可能會考慮更進一步的發展。
雙子座－幸運數字：6 幸運顏色：湖水藍
整體運：●●○○○
愛情運：●○○○○
財運：●●●○○
女祭司逆：很容易因為一些誤解產生不信任而對對方冷言冷語，建議各位就算有什麼疑慮也要提出來討論，不要自己鑽牛角尖。
巨蟹座－幸運數字：1 幸運顏色：翡翠綠
整體運：●●●●○
愛情運：●●●●○
財運：●●●●○
戰車正：對感情很有熱情與活力，下班後可能會想跟情人來場浪漫甜蜜的約會，去看夜景或是去兜兜風也不錯。
獅子座－幸運數字：2 幸運顏色：芥末綠
整體運：●●●●●
愛情運：●●●●○
財運：●●●●●
權杖騎士正：在感情中屬於比較積極熱情的一方，會主動想一些新鮮點子邀對方一起同樂，也會讓對方感受到滿滿的熱情。
處女座－幸運數字：9 幸運顏色：米色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●○○○○
審判逆：可能會因為環境問題或是沒辦法改變的因素，而被迫分開或是感情上可能有什麼需要犧牲的，也許是自由也許是時間等等。
天秤座－幸運數字：3 幸運顏色：玫瑰金
整體運：●●●○○
愛情運：●○○○○
財運：●●○○○
寶劍三正：對於曾經受過的情感委屈，可能會在這個時候因為某些狀況而湧入心頭，對感情可能會有點灰心失望，不想放太多心思。
天蠍座－幸運數字：0 幸運顏色：粉膚色
整體運：●●○○○
愛情運：●○○○○
財運：●●●○○
吊人逆：對一段不平衡的感情忽然有所覺悟，雖不見得會馬上離開，但也想辦法讓關係恢復平衡，付出也會比較少一點。
射手座－幸運數字：7 幸運顏色：黑色
整體運：●●●○○
愛情運：●●○○○
財運：●●○○○
金幣四逆：因為害怕失去而更鑽牛角尖，在每一個小細節都仔細得讓人覺得不可思議，也容易因為這樣讓對方的壓力更大喔。
魔羯座－幸運數字：1 幸運顏色：酒紅色
整體運：●○○○○
愛情運：●○○○○
財運：●●○○○
教皇逆：跟對方的默契交流似乎出了點問題，兩人在溝通上遇到一點瓶頸，今天也比較想要一個人做些自己的事情不想要跟情人黏在一起。
水瓶座－幸運數字：5 幸運顏色：靛色
整體運：●●●○○
愛情運：●●●○○
財運：●●○○○
月亮正：情緒上有點優柔寡斷，在愛情方面也很容易陷入一種模糊不清的地帶，尤其是身處曖昧的朋友們也會因為這樣反覆思索猜探對方的心意。
雙魚座－幸運數字：6 幸運顏色：鵝黃色
整體運：●●●●●
愛情運：●●●●○
財運：●●●●○
權杖A正：單身的朋友能夠在今天對喜歡的人主動出擊，就算沒有把握也想試試看，好好把握機會就算失敗了也有它的意義。