【盧恩符文】職場走跳就靠他們！貴人運爆發的符文TOP 3

▲職場走跳有誰不挨刀，低潮難免需要被幫忙，我們可以來找看看，身邊哪些人是不可或缺的貴人呢？（圖／Shutterstock）

職場走跳有誰不挨刀，低潮難免需要被幫忙，我們可以來找看看，身邊哪些人是不可或缺的貴人呢？

請大家參考下方表格，找出自己的生日，來對應「本命符文」，找到屬於貴人的代表，請大家好好珍惜身邊這些朋友。

將今天出現的盧恩符文，仍然可以透過繪製、手作，放置在自己皮夾或手機殼裡頭，當作替自己人緣加分的貴人符，使用繪製時，建議以紫色、黃色等相關色彩為主。

TOP3

旅行(Raidho) 08/29~09/12



平常懂得與不同人合作、打拚，在需要的時候，旅行(Raidho)身後的人脈圈是相當可觀的，原因是來自過去的累積與努力，本身也是一位很願意付出與給予的代表本命符文，若身旁有這類的朋友，可以好好跟他們請益，如何在不同的團體中合作、交流，除了人脈可以給予相當大的支援之外，也可以給予相當不錯的經驗值，作為人生的參考方向。

TOP2

火炬(Kenaz) 09/13~09/27



在一般情況下火炬(Kenaz)是相對沉默寡言的，正因為這樣的不輕易與人談論八卦、輿論，讓身旁的人對火炬(Kenaz)都有相當大的信任感，而火炬(Kenaz)也會暗自偷偷幫忙，不會特別張揚，只要看到身旁有人需要協助，在自己能力範圍內可以完成的，絕對不會視之不見，在人群中或許不是這麼突兀、明顯，卻會小心的把自己隱藏在眾人當中，成為默默的觀察者與協助者。

TOP1

雷神(Thurisaz) 07/29~08/12



與人為貴、和善這類的環境，相信是許多人嚮往的，然而真的被欺負、被捅刀，雷神(Thurisaz)是會站出來主持公道的，甚至會把事情黑白分明，不會因立場不同而左右自己的判定方向，在群體中不僅是相當有聲望的領導人，也是會整合與提出適當的意見人物代表，倘若身邊有這類的朋友，可以從中學習如何帶領不同的人共事，甚至替自己開拓全然不同的生活型態。

FB：穆彥 Leo

IG：19101Leo

穆彥全新作品《北歐密法‧盧恩符文》